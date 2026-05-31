لیسکو ٹرانسفارمر کی مرمت کیلئے 80 ہزار روپے ادائیگی کی رسید سے انکاری ہے، وزیردفاع خواجہ آصف

بجلی کے سابق وزیر اور موجودہ کابینہ کے رکن کی سفارش پر واردات سے گریز نہیں تو عام صارف کا کیا حال ہوگا، خواجہ آصف

ویب ڈیسک/عامر نوید چوہدری May 31, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

 وزیردفاع خواجہ آصف نے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی (لیسکو) ملازمین پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرانسفارمر کی مرمت کے لیے درخواست کے باوجود 80 روپے لیے گئے اور رسید بھی نہیں دی گئی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ ‘میرے گھریلو ملازم کے گاؤں میں ٹرانسفارمر کل جل گیا، لیسکو کے ایک پرانے مہربان سی ای او کو فون کیا کہ کسی کو فون کریں اور مہربانی فرمائیں’۔

انہوں نے بتایا کہ ‘ملازمین نے ٹرانسفارمر مرمت کردیا اور 80 ہزار روپے لیے اور مرمت کردیا اور گاؤں والوں نے چندہ جمع کرکے لیسکو کے ملازمین کو ادا کر دیا، رسید کسی نے نہیں دی’۔

خواجہ آصف نے کہا کہ باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ حال ہے کہ ایک سابق بجلی کا وزیر سفارشی ہو اور موجودہ کابینہ کا رکن بھی ہو، اس کی سفارش پر بھی واردات سے گریز نہیں کیا جاتا تو عام صارف کا کیا حال ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ ‘رقم کی باقاعدہ ادائیگی ہوئی ہے مگر لیسکو رسید سے انکاری ہے'۔

لیسکوکے 3 اہلکار معطل

بعد ازاں لیسکو انتظامیہ نے خواجہ آصف کے ٹویٹ پر کارروائی کرتے ہوئے 3 اہلکاروں کو معطل کردیا اور ٹرانسفارمر مرمت کرنے والے مکینک کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی گئی۔

ذرائع نے بتایا کہ لیسکو میں خراب  ٹرانسفارمرز کی مرمت کے نام پر پیسے لینے کی شکایات عام ہیں، ٹرانسفارمرز خراب ہونے کی صورت میں شہریوں سے ایک سے دو ہزار فی گھرانہ وصول کیا جاتا ہے۔

ذرائع نے بتایا کہ ٹرانسفارمرکی مرمت کے نام پررشوت علاقے کے حساب سے لی جاتی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان عام انتخابات؛ پنجاب پولیس کے 5ہزار اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے

Express News

کراچی میں بجلی بحران؛ الیکٹرک بس سروس متاثر،  روٹس  معطل ہونے کا خدشہ

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان پہنچ گئے

Express News

عدالتی حکم کے باوجود کارروائی؛ گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار سی ڈی اے کیخلاف عدالت پہنچ گئے

Express News

لاڑکانہ؛ پسند کی شادی کرنے پر میاں بیوی قتل، لڑکی کا باپ گرفتار

Express News

ساؤتھ ایئر کا ڈیرہ اسماعیل خان کیلئے باقاعدہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو