گلگت بلتستان میں انتخابات کے دوران سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس نے 5 ہزار سے زائد نفری گلگت بلتستان بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
پولیس نے بتایا کہ پنجاب پولیس کی یہ نفری 4 جون کو گلگت بلتستان جائے گی، جس میں آر ایم پی سے 1500، پنجاب کانسٹیبلری سے 1242 اہلکار شامل ہوں گے۔
اسی طرح پنجاب ہائی وے پولیس سے 1958 اہلکار اور لاہور پولیس کے 300 اہلکار گلگت بلتستان جانے والی نفری میں شامل ہوں گے۔