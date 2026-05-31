گلگت بلتستان انتخابات، پنجاب پولیس کی 5 ہزار سے زائد نفری بھیجنے کا فیصلہ

پنجاب پولیس کی نفری گلگت بلتستان میں الیکشن ڈیوٹی کے لیے جائے گی، پولیس

ویب ڈیسک May 31, 2026
گلگت بلتستان میں انتخابات کے دوران سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس نے 5 ہزار سے زائد نفری گلگت بلتستان بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

پنجاب پولیس کے مطابق 5 ہزار سے زائد نفری گلگت بلتستان جائے گی اور یہ نفری گلگت بلتستان میں الیکشن ڈیوٹی کے لیے جائے گی۔

پولیس نے بتایا کہ پنجاب پولیس کی یہ نفری 4 جون کو گلگت بلتستان جائے گی، جس میں آر ایم پی سے 1500، پنجاب کانسٹیبلری سے 1242 اہلکار شامل ہوں گے۔

اسی طرح پنجاب ہائی وے پولیس سے 1958 اہلکار اور لاہور پولیس کے 300 اہلکار گلگت بلتستان جانے والی نفری میں شامل ہوں گے۔
