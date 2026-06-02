خانیوال پل حادثہ کی انکوائری مکمل، ریلوے کے دو افسر نوکری سے برطرف

حادثے کے بعد وفاقی وزیر ریلوے نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا تھا

ویب ڈیسک June 02, 2026
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خانیوال پل حادثہ کی انکوائری مکمل کر لی گئی جس کے تحت پاکستان ریلویز نے دو افسر نوکری سے فارغ کر دیے۔

سابق ڈی ای این ملتان عابد رزاق اور سابق اے ای این خانیوال راجا یوسف کو سروس سے برخاست کیا گیا۔

پُل حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہوئے تھے، حادثے کے بعد وفاقی وزیر ریلوے نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا تھا۔

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وزیر ریلوے نے واضح کیا تھا کہ عوامی جانوں کے نقصان پر کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔

وزیر ریلوے کی ہدایت پر واقعے کی جامع انکوائری شروع کی گئی، انکوائری رپورٹ میں متعلقہ افسران کی غفلت اور ذمہ داری کا تعین کر دیا گیا۔ وزیر ریلوے اپنے زیرو ٹالرنس مؤقف پر قائم رہے، حادثہ کیس منطقی انجام تک پہنچ گیا۔

وزیر ریلوے کے کہنا تھا کہ احتساب کا عمل جاری رہے گا، غفلت اور نااہلی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔
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