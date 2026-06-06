فرینچ اوپن: میرا اینڈریوا نے ماجا چوالنسکا کو شکست دے کر ویمنز ٹائٹل جیت لیا

19 سالہ میرا اینڈریوا نے اپنی پولش حریف کے خلاف 3-6، 2-6 سے مسلسل دو گیمز جیت کر فتح سمیٹی

ویب ڈیسک June 07, 2026
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فرینچ اوپن ٹاٹئل کے ویمنز فائنل میں روس کی میرا اینڈریوا نے اپنی پولش حریف ماجا چوالنسکا کو شکست دے کر چیمپئن شپ جیت لی۔

19 سالہ میرا اینڈریوا نے اپنی حریف ماجا کے خلاف 3-6، 2-6 سے مسلسل دو گیمز جیت کر فتح سمیٹی۔

عالمی رینکنگ میں آٹھویں پوزیشن پر موجود مِیرا مونیکا سیلیز کے بعد رولینڈ گیروس ٹائٹل جیتنے والی پہلی کم عمر خاتون کھلاڑی ہیں۔ مونیکا نے یہ ٹائٹل 1992 میں جیتا تھا۔

دوسری جانب 114 سیڈڈ ماجا چوالنسکا نے رولینڈ گیروس میں تین لگاتار کوالیفائینگ میچز جیت کر مین ایونٹ کا حصہ بنیں اور بالآخر فائنل میں جگہ بنائی۔

24 سالہ ماجا لگاتار نو میچز جیت کر فرینچ اوپن ویمنز فائنل میں پہنچنے والی پہلی کوالیفائر کھلاڑی بنیں۔
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