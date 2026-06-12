ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری رکھنے میں دلچسپی، مگر کیوں؟

یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے اسرائیل اور ایران کے علاوہ تقریبا دنیا بھر کی عوام ختم دیکھنا چاہتی ہے۔
اقوام متحدہ، جی سی سی، یورپی یونین اور درجنوں ممالک نے بار بار کشیدگی کے خطرات کو اجاگر کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے امن ضروری ہے۔
دنیا بھر میں تیل کی منڈیاں اور اسٹاک ایکسچینج بھی معمول کی طرف واپسی کے خواہاں ہیں، خاص طور پر عالمی توانائی اور معاشی بحران کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔
لیکن امن کی اس وسیع تر خواہش کے باوجود اسرائیل اور ایران کی قیادتیں حملے جاری رکھنے میں دلچسپی رکھتی ہیں کیونکہ وہ طاقت کے ذریعے اپنے پڑوسیوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔
اسرائیلی حکومت کا اپنے مسائل کو تشدد کے ذریعے حل کرنے کا عزم رواں ہفتے نمایاں نظر آیا جب امریکی صدر ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ حملے بند کردیں۔ لیکن اس ایک دن بعد ہی، اسرائیلی افواج نے لبنان کے شہر تائر پر حملہ کیا، جس میں کم از کم نو افراد ہلاک اور 28 زخمی ہوئے۔
بعدازاں اسرائیل نے پہلی بار تائر کے عیسائی کوارٹر سمیت جبری نقل مکانی کا حکم جاری کیا جس سے وہاں کے ہزاروں خاندانوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
مشرق وسطیٰ اور عالمی معیشت دو طرح کی سخت گیر ریاستوں سے متاثر ہیں۔ ایک تشدد پسندانہ ریاست اسرائیل اور مذہبی قیادت کے ماتحت جنگجو ایران دوسرا چیلنج ہے۔