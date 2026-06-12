تاریخ میں پہلی بار انسانی جلد کو جوان بنانے والی اینٹی ایجنگ تھراپی کا کامیاب تجربہ

سائنس کی دنیا میں ایک تاریخی پیش رفت سامنے آئی ہے جہاں پہلی بار انسان پر اینٹی ایجنگ جین تھراپی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔
امریکی شہر بوسٹن میں قائم بائیوٹیک کمپنی Life Biosciences نے 9 جون کو اعلان کیا کہ اس کے پہلے انسانی کلینیکل ٹرائل میں ایک رضاکار کو کامیابی کے ساتھ یہ جدید تھراپی دی جا چکی ہے۔
یہ تجرباتی علاج دراصل خلیاتی سطح پر بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں “سیلولر ری پروگرامنگ” ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ اس طریقے کے ذریعے بوڑھے خلیات کو دوبارہ جوان جیسا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔
ابتدائی مرحلے میں اس تھراپی کو آنکھوں کی بیماریوں، خصوصاً گلوکوما اور دیگر بصارت سے متعلق مسائل کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں یہ خراب ہو چکے خلیات کو دوبارہ فعال بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
ماہرین کے مطابق یہ تھراپی مخصوص جینیاتی عوامل (یاماناکا فیکٹرز) کے ذریعے خلیات کے “ایپی جینیٹک” نظام کو ری سیٹ کرتی ہے، جس سے خلیات اپنی جوان حالت کی طرف واپس جا سکتے ہیں۔ اس عمل کو محفوظ رکھنے کے لیے دوا کو کنٹرول کرنے کا نظام بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ کسی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔
یہ تحقیق فی الحال ابتدائی مرحلے میں ہے اور اس کا بنیادی مقصد اس کی حفاظت اور اثرات کا جائزہ لینا ہے، تاہم اگر یہ کامیاب ثابت ہوتی ہے تو مستقبل میں بڑھاپے سے جڑی بیماریوں کے علاج میں انقلاب آ سکتا ہے اور انسان کی صحت مند عمر میں نمایاں اضافہ ممکن ہو سکے گا۔