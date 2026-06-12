تاریخ میں پہلی بار انسانی جلد کو جوان بنانے والی اینٹی ایجنگ تھراپی کا کامیاب تجربہ

ماہرین کے مطابق تھراپی خلیات کو دوبارہ جوان حالت میں لانے کی صلاحیت رکھتی ہے

ویب ڈیسک June 12, 2026
facebook whatsup

سائنس کی دنیا میں ایک تاریخی پیش رفت سامنے آئی ہے جہاں پہلی بار انسان پر اینٹی ایجنگ جین تھراپی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔

امریکی شہر بوسٹن میں قائم بائیوٹیک کمپنی Life Biosciences نے 9 جون کو اعلان کیا کہ اس کے پہلے انسانی کلینیکل ٹرائل میں ایک رضاکار کو کامیابی کے ساتھ یہ جدید تھراپی دی جا چکی ہے۔

یہ تجرباتی علاج دراصل خلیاتی سطح پر بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں “سیلولر ری پروگرامنگ” ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ اس طریقے کے ذریعے بوڑھے خلیات کو دوبارہ جوان جیسا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔

ابتدائی مرحلے میں اس تھراپی کو آنکھوں کی بیماریوں، خصوصاً گلوکوما اور دیگر بصارت سے متعلق مسائل کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں یہ خراب ہو چکے خلیات کو دوبارہ فعال بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

ماہرین کے مطابق یہ تھراپی مخصوص جینیاتی عوامل (یاماناکا فیکٹرز) کے ذریعے خلیات کے “ایپی جینیٹک” نظام کو ری سیٹ کرتی ہے، جس سے خلیات اپنی جوان حالت کی طرف واپس جا سکتے ہیں۔ اس عمل کو محفوظ رکھنے کے لیے دوا کو کنٹرول کرنے کا نظام بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ کسی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔

یہ تحقیق فی الحال ابتدائی مرحلے میں ہے اور اس کا بنیادی مقصد اس کی حفاظت اور اثرات کا جائزہ لینا ہے، تاہم اگر یہ کامیاب ثابت ہوتی ہے تو مستقبل میں بڑھاپے سے جڑی بیماریوں کے علاج میں انقلاب آ سکتا ہے اور انسان کی صحت مند عمر میں نمایاں اضافہ ممکن ہو سکے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

تاریخ میں پہلی بار انسانی جلد کو جوان بنانے والی اینٹی ایجنگ تھراپی کا کامیاب تجربہ

Express News

بے خوابی کم عمر خواتین میں کینسر کے خطرات بڑھا سکتی ہے؟ نئی امریکی تحقیق کے اہم انکشافات

Express News

ہر بیماری میں ہم نمبر ون بننے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کمال

Express News

دماغ کی مہلک رسولیوں کی تشخیص کیلئے جدید نظام تیار

Express News

کینسر سے بچاؤ کی ویکسین تیار، جلد آزمائش کی جائے گی

Express News

بچپن میں خراب نیند نو عمری میں ڈپریشن کے خطرات بڑھا سکتی ہے: تحقیق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو