کراچی؛ مومن آباد پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں شدید زخمی ہونے والے 2 ڈاکو ہلاک

ڈاکو ملک چوک کے قریب نوجوانوں سے اسلحے کے زور پر نئی ہنڈا 125 موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوئے تھے، ایس ایچ او مومن آباد

منور خان June 13, 2026
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فوٹو: فائل

کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں اسلحے کے زور پر نوجوانوں سے نئی موٹر سائیکل چھین کر فرار ہونے والے دو ڈاکو مومن آباد پولیس سے فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں ڈاکو ہلاک ہوگئے۔

ایس ایچ او مومن آباد شہباز یوسف کے مطابق اورنگی ٹاؤن ملک چوک کے قریب سے 2 ڈاکوؤں نے ملک چوک کے قریب سے نوجوانوں سے اسلحے کے زور پر نئی ہنڈا 125 موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوئے تھے۔

انہوں نے بتایا کہ گشت پر مامور پولیس پارٹی موقع پر پہنچ گئی جہاں ان کا کچھ فاصلے پر فقیر کالونی واجد شہید چوک کے قریب فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں دونوں ڈاکو شدید زخمی ہوگئے جنہیں تشویش ناک حالت میں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں دم توڑ گئے۔

ایس ایچ او نے بتایا کہ ڈاکوؤں کے قبضے سے 2 پستول، گولیاں، نقدی، موبائل فونز اور چھینی ہوئی موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں سے ملنے والے شناختی کارڈ کی مدد سے ان کی شناخت ساجد اور وہاب کے نام سے کی گئی جو کہ بلدیہ رشید آباد کے رہائشی ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ پولیس ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کر رہی ہے اور شہری کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کیا جا رہا ہے۔
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