چین میں لاپتہ ہوجانے والی بچی 22 سال بعد اپنے گھر واپس آگئی

لیو کے والدین کی اپنی لاپتہ بیٹی کو تلاش کرنے کی اپیلیں تین دن تک جیانگ نیوز اسٹیشن پر نشر کی گئیں

ویب ڈیسک June 13, 2026
facebook whatsup

چین میں ایک خاتون گھر سے بھاگنے کے 22 سال بعد دوبارہ اپنے پیدائشی خاندان سے مل گئیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق لیو شیو ہونگ، جو اب 31 سال کی ہیں، گانزو جیانگزی صوبے کے ایک دیہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اپنے لاپتہ ہونے کے وقت اپنے مزدور والدین کے ساتھ جیانگ سٹی، گوانگ ڈونگ میں مقیم تھیں۔

لیو 19 مارچ 2004 کو ایک دوست کے گھر کھیل رہی تھیں جب انہوں نے غلطی سے شاور جیل کی ایک بوتل تھی، توڑ دی اور گھر واپس آنے پر سزا کے خوف سے فرار ہو گئیں۔

نو سالہ بچی جیانگ شہر میں سبزی منڈی کے قریب لاپتہ ہو گئی اور شام کو اسے ایک آدمی نے گود لے لیا جو اسے اپنے گھر لے گئے۔

لیو کے والدین کی اپنی لاپتہ بیٹی کو تلاش کرنے کی اپیلیں تین دن تک جیانگ نیوز اسٹیشن پر نشر کی گئیں۔

تاہم لیو کو اپنے والدین کے ساتھ ڈی این اے میچ کا استعمال کرتے ہوئے حال ہی دوبارہ ملایا گیا۔ لیو کا جیانگزی میں اپنے گھر میں بینرز، پھولوں اور پٹاخوں کے ساتھ استقبال کیا گیا۔

اس موقع پر لیو کی ماں بیٹی سے اُس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہنے پر معافی مانگتی نظر آئیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

'یہ معاہدہ ہمیں قبول نہیں'، اسرائیلی وزیر بین گویر نے ٹرمپ کی ڈیل مسترد کر دی

Express News

آزاد کشمیر کے شہریوں نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوانتشاری ایکشن کمیٹی قرار دے دیا

Express News

غیر ملکی ایجنسیاں ’جاسوس کچھوؤں اور مچھلیوں‘ کے ذریعے چینی سمندروں پر نظر رکھ رہی ہیں، چین کا دعویٰ

Express News

فلسطین کی حمایت میں امریکی طلبا کا گوگل کے سی ای او کی تقریر کے دوران واک آؤٹ

Express News

اسرائیلی بربریت میں غزہ کا نظامِ صفائی بھی تباہ، چوہوں کی بھرمار، ویڈیو

Express News

امریکا ایران معاہدہ نیتن یاہو کی ذاتی شکست ہے، اسرائیلی تجزیہ نگار کا بڑا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو