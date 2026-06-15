امریکا۔ایران امن معاہدہ، بلاول بھٹو نے شہباز شریف اور عاصم منیر کے کردار کو سراہا

یہ پیش رفت خطے میں استحکام اور تنازعات کے حل کے لیے مثبت نتائج مرتب کر سکتی ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی

ویب ڈیسک June 15, 2026
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فوٹو: فائل

پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے امریکا اور ایران کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے امن کے فروغ کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔

اپنے بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ امریکا اور ایران کے درمیان طے پانے والا معاہدہ اس عمل میں شامل تمام فریقین کی دانشمندانہ قیادت اور امن کے لیے سنجیدہ کوششوں کا مظہر ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ یہ پیش رفت خطے میں استحکام اور تنازعات کے حل کے لیے مثبت نتائج مرتب کر سکتی ہے۔

چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیراعظم شہباز شریف کو اس عمل میں ان کی قیادت اور وژن پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے سفارتی سطح پر امن کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔

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انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی علاقائی استحکام کے لیے حمایت کو بھی سراہا۔

بلاول بھٹو زرداری نے نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، وزارت خارجہ اور اس عمل میں شامل تمام سفارتی ٹیموں کی خدمات کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی پیشہ ورانہ مہارت، مستقل مزاجی اور پس پردہ کوششوں نے اس پیش رفت کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔

انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ معاہدہ نہ صرف امریکا اور ایران کے تعلقات میں بہتری کا باعث بنے گا بلکہ پورے خطے میں امن، استحکام اور تعاون کے نئے امکانات بھی پیدا کرے گا۔
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