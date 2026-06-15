ایران امریکا معاہدہ، عالمی رہنماؤں کا خیر مقدم، پاکستان کے سفارتی کردار کی بھی تعریف

امریکا اور ایران کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے پر ترکیہ، قطر اور برطانیہ سمیت متعدد عالمی رہنماؤں نے مثبت ردعمل دیتے ہوئے اسے مشرق وسطیٰ میں استحکام اور دیرپا امن کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیش رفت خطے میں امن اور سلامتی کے پائیدار ماحول کے قیام کی راہ ہموار کرے گی۔
انہوں نے فریقین پر زور دیا کہ وہ بیان بازی اور اشتعال انگیزی سے گریز کریں اور ممکنہ تخریب کاری کے خدشات کے پیش نظر مکمل چوکسی اختیار کریں۔
اردوان نے کہا کہ خطے کو طویل عرصے سے امن کے ماحول کی ضرورت ہے اور انقرہ اس سمت میں جاری سفارتی کوششوں میں تعاون جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔
دوسری جانب قطر کے وزیراعظم نے بھی معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے تمام فریقین پر زور دیا کہ آئندہ مذاکرات میں تعمیری جذبے کے ساتھ شریک ہوں۔
انہوں نے پاکستان سمیت تمام علاقائی اور بین الاقوامی کرداروں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس پیش رفت کو ممکن بنانے میں کردار ادا کیا۔
ادھر برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے بھی امریکا اور ایران کے درمیان معاہدے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امریکا، پاکستان، قطر اور دیگر فریقین کو مبارکباد پیش کی۔
انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت بغیر کسی رکاوٹ کے بحال ہونی چاہیے تاکہ عالمی تجارت معمول پر آسکے۔