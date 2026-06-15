تہران نے معاہدے کو منجمد اثاثوں کی بحالی سے مشروط قرار دے دیا، ایرانی میڈیا

حتمی ڈیل پر 60 روز تک بات چیت جاری رہے گی، نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی

ویب ڈیسک June 15, 2026
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تہران:

ایرانی میڈیا کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان حالیہ سمجھوتے کے بعد ایران نے اپنے آئندہ مؤقف اور مذاکراتی حکمت عملی کے حوالے سے اہم نکات واضح کر دیے ہیں۔

ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ تہران اس نئے معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں پر عملدرآمد جمعہ سے شروع کرے گا تاہم حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کا اگلا مرحلہ مخصوص شرائط سے مشروط ہوگا۔

ان کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکا کے درمیان حتمی ڈیل پر 60 روز تک بات چیت جاری رہے گی جس میں بنیادی توجہ پابندیوں کے خاتمے اور اقتصادی رکاوٹوں کو ہٹانے پر ہوگی۔

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ایرانی نائب وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ایران اس وقت تک حتمی مذاکرات کے اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے منجمد اثاثے بحال نہیں کیے جاتے امریکی قیادت میں نافذ پابندیاں ختم نہیں ہوتیں اور جنگ کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا جاتا۔

دوسری جانب ایرانی حکام کے مطابق جنگ کے خاتمے کا اعلان آج رات سے متوقع ہے جبکہ مختلف محاذوں خصوصاً لبنان میں جاری عسکری سرگرمیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کی تیاری کی جا رہی ہے۔

تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی حکام اس پیش رفت پر جلد باضابطہ ردعمل دیں گے اور امکان ہے کہ وہ آئندہ چند منٹوں میں اس حوالے سے تفصیلی بیان جاری کریں گے۔
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