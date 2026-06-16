جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی غنڈا گردی، قانون کے رکھوالوں پر سیدھی فائرنگ کی ویڈیو سامنے آ گئی

یہ فتنہ دراصل نفرت، تشدد اور انتشار کے اس مکروہ ایجنڈے پر عمل پیرا ہے

عامر الیاس رانا June 16, 2026
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مظفرآباد:

نام نہاد کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج اور ریاستی اداروں کے ساتھ کشیدگی کے معاملے میں ایک نئی ویڈیو سامنے آنے کے بعد صورتحال نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گرفتار کیے گئے ایک بلوائی کے موبائل فون سے ایسی ویڈیو برآمد ہوئی ہے جس میں ایک شخص کو اسلحہ تھامے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی جانب فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

ویڈیو میں موجود مناظر ان دعوؤں کے برعکس ہیں جن میں احتجاج کو مکمل طور پر پُرامن قرار دیا جا رہا تھا۔

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حکام کے مطابق فوٹیج میں ایک شخص واضح طور پر خودکار ہتھیار کے ساتھ اہلکاروں کو نشانہ بناتا دکھائی دیتا ہے جس کے بعد سیکیورٹی اداروں نے واقعے کو سنگین قرار دیا ہے۔

یہ فتنہ دراصل نفرت، تشدد اور انتشار کے اس مکروہ ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جسکا واحد حل ان اسکی مکمل سرکوبی ہے۔

یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ مسلح جتھے روز اول سے ایسے تشدد پسندانہ اقدامات کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ایسے واقعات انکو کالعدم قرار دینے کے حکومتی فیصلے کی توثیق کرتے ہیں۔
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