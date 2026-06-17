فیفا ورلڈ کپ، فرانس نے سینیگال کو 3-1 سے شکست دے دی، ایمباپے کے دو گول

ایمباپے قومی ٹیم کی تاریخ کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے

ویب ڈیسک June 17, 2026
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NEW JERSEY:

فرانس کے سپر اسٹار کائلین ایمباپے نے ایک اور تاریخی کارنامہ انجام دیتے ہوئے قومی ٹیم کی جانب سے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔

ایمباپے نے سینیگال کے خلاف فیفا ورلڈ کپ 2026 کے افتتاحی میچ میں شاندار ڈبل اسکور کر کے فرانس کو 1-3 سے کامیابی دلائی اور سابق ریکارڈ ہولڈر اولیور جیرود کو پیچھے چھوڑ دیا۔

میچ کے پہلے ہاف میں سینیگال نے فرانسیسی دفاع کو سخت دباؤ میں رکھا اور کئی خطرناک مواقع بھی بنائے۔

نکولس جیکسن کا زوردار شاٹ پوسٹ سے ٹکرا گیا جبکہ اسماعیلا سار بھی نصف وقت کے اختتام پر سنہری موقع ضائع کر بیٹھے۔

دوسرے ہاف میں فرانس نے جارحانہ انداز اپنایا اور کھیل کا رخ بدل دیا۔ بریڈلی بارکولا نے فرانس کو برتری دلائی جس کے بعد کائلین ایمباپے نے کمزور زاویے سے شاندار گول کر کے ٹیم کی برتری مستحکم کر دی۔

سینیگال کے ابراہیم مبائے نے ایک گول کر کے مقابلے میں سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اضافی وقت میں ایمباپے نے دور سے ایسا شاندار شاٹ لگایا کہ گیند سیدھی جال میں جا پہنچی اور سینیگال کی واپسی کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں۔

اس ڈبل اسکور کے ساتھ ایمباپے کے فرانس کے لیے مجموعی گولوں کی تعداد 58 ہو گئی اور وہ قومی ٹیم کی تاریخ کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔
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