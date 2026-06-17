گزشتہ روز اڈیالہ آئے، منگل کو قافلہ مزید بڑھے گا، رانا ثنا اللہ خود آکر دیکھ لیں، علیمہ خان

پنجاب سے بھی کارکنان آئے جبکہ انہیں کالز بھی کی گئیں، اس مہینے میں حکومت پر بانی کے علاج کیلیے دباؤ بڑھائیں گے

ویب ڈیسک June 17, 2026
facebook whatsup

پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی اہلیہ علیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ عوام میں خوف ختم ہورہا ہے اور گزشتہ روز 5 ہزار کارکنان ناکوں کے باوجود اڈیالہ پہنچے، جون کے مہینے میں حکومت پر دباؤ بڑھائیں گے۔

انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر اپنے وکیل کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ کل اڈیالہ کے باہر خوشگوار تبدیلی دیکھی، ہر طرف کارکنان کے سر تھے، ہمارے ریکارڈ کے مطابق پانچ ہزار کارکنان آئے اور گئے۔

انہوں نے کہا کہ اڈیالہ سے پہلے بہت سخت ناکہ بندی کی گئی تھی مگر اب عوام کے دل سے خوف نکل گیا ہے، یہ آغاز ہے اگلے منگل کو قافلہ مزید بڑھے گا کیونکہ یہ شروعات ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

علیمہ خان کی وفاقی و صوبائی وزرا اور صحافیوں کو بطور عدالتی گواہ طلب کرنے کی استدعا

علیمہ خان نے کہا کہ تاریخ کہتی ہے ظلم برقرار نہیں رہ سکتا، گزشتہ روز لوگ پنجاب سے چلے آرہے تھے، لوگوں کو فون گئے اور دھمکیاں دی گئیں کہ ادھر نہیں جانا۔

بانی پی ٹی آئی کی بہن نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو کہیں اگلے ہفتے کو آپ بھی آئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مشورہ دیا تھا بانی کے اسپتال میں علاج تک بجٹ کیوں پیش کرتے ہو، گورنر کے پی نے صحیح کہا مجھے بجٹ کی اے بی سی بھی نہیں آتی، مجھے کیا پتہ بجٹ کیا ہوتا ہے۔

علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں صرف یہ پتہ یے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہورہا ہے، مارا مقصد جون کے مہینے میں بانی کے علاج کیلیے دباؤ بڑھانا ہے۔
 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی وزیر کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیتموں میں کمی کا عندیہ، اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل

Express News

عوام کو سہولیت دینا ہے ترجیح ہے، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس

Express News

’ سی سی ڈی اہلکاروں نے اندھا دھند فائرنگ کرکے آسٹریلوی خاندان کو دانستہ نشانہ بنایا ‘

Express News

کراچی میں بھاری جرمانوں کیخلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہری شدید مشکلات کا شکار

Express News

وفاقی وزیر بحری امور کا کاروباری برادری کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان

Express News

اسلام آباد؛ شوہر نے اپنی سابقہ بیوی اور ساس کو قتل کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو