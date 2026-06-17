خیبرپختونخوا میں سال کا بجٹ پیش کرنے کی تجویز، ناراض اراکین کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ

خیبرپختونخوا میں تین ماہ کا بجٹ پیش کرنے میں قانونی سقم ہے، سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی خیبرپختونخوا

احتشام بشیر June 17, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کو پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کی تجویز دے دی ہے اور صوبائی بجٹ 19 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے جبکہ ناراض ارکان نے بجٹ اجلاس میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے صوبے کا بجٹ بانی پی ٹی آئی چئیرمین عمران خان کی مشاورت سے پیش کرنے کا اعلان کیا تھا جبکہ حکومت کو مشاورت کے لیے ملاقات نہ ہونے کی صورت میں عبوری بجٹ پیش کرنے کی تجویز دی گئی تھی اور اس حوالے سے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی قانونی ماہرین اور پارٹی قائدین سے مشاورت سے جاری تھی۔

محکمہ خزانہ کی جانب سے بجٹ کی تیاریاں مکمل کرلی گئی ہیں جبکہ تین ماہ کے لیے اخراجات کا بجٹ بھی تیار کرلیا گیا تھا لیکن پی ٹی آئی کی قیادت نے وزیراعلیٰ کو سال کا پورا بجٹ پیش کرنے کی تجویز دے دی ہے۔

پی ٹی آئی کے صوبائی سیکریٹری اطلاعات شوکت یوسفزئی نے بتایا کہ وزیراعلیٰ سہیل افریدی عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کی صورت میں تین ماہ کا بجٹ پیش کرنا چاہتے تھے، تین ماہ کا بجٹ پیش کرنے میں قانونی سقم آڑے آگیا ہے۔

قانونی ماہرین کے مطابق پورے سال کا بجٹ پیش نہ کرنے سے صوبے کو معاشی مشکلات کا سامنا ہوسکتا ہے، پارٹی نے صوبے کے وسیع تر مفاد میں وزیراعلیٰ کو پورے سال کا بجٹ پیش کرنے کی تجویز دے دی ہے، صوبائی بجٹ جمعہ 19 جون کو خیبر پختونخواہ اسمبلی میں پیش ہو سکتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی وزیر کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیتموں میں کمی کا عندیہ، اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل

Express News

کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس مئی 2026 میں نمایاں حد تک کم

Express News

گلگت بلتستان؛ حکومت کا غذر میں معاشی ترقی کے فروغ کیلئے ٹراؤٹ فارمنگ کا منصوبہ شروع

Express News

تاجروں کیلیے متعارف کرائی گئی ٹیکس اسکیم ایمنسٹی نہیں، حکومت کی وضاحت

Express News

خیبرپختونخوا میں سال کا بجٹ پیش کرنے کی تجویز، ناراض اراکین کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ

Express News

سندھ کے بجٹ میں کراچی کیلیے 100 ارب 19 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو