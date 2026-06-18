پنجاب: محکمہ جنگلی حیات کی کارروائی، غیر قانونی طور پر قید کالا ریچھ بازیاب

برآمد شدہ ریچھ کو مالِ مقدمہ کے طور پر خصوصی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا

ویب ڈیسک June 18, 2026
facebook whatsup
file photo
File Photo

پنجاب کے ضلع جھنگ میں محکمہ جنگلی حیات نے کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر قید رکھے گئے ایک نر کالے ریچھ کو بازیاب کرلیا۔

محکمہ جنگلی حیات کے مطابق اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر جھنگ سلیم سرگانہ نے وائلڈ لائف رینجرز کی ٹیم کے ہمراہ خصوصی آپریشن کیا۔

کارروائی کے دوران غیر قانونی طور پر رکھے گئے کالے ریچھ کو بازیاب کرکے اس کے مالک کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔

ترجمان کے مطابق ملزم کے خلاف پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ کی خلاف ورزی پر مقامی تھانے میں ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے۔

برآمد شدہ ریچھ کو مالِ مقدمہ کے طور پر خصوصی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔

عدالت نے ریچھ کی مناسب دیکھ بھال اور تحفظ کے پیش نظر اسے منی زو بھکر منتقل کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

محکمہ جنگلی حیات کا کہنا ہے کہ جنگلی جانوروں کو غیر قانونی طور پر رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی وزیر کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیتموں میں کمی کا عندیہ، اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل

Express News

عوام کو سہولیت دینا ہے ترجیح ہے، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس

Express News

’ سی سی ڈی اہلکاروں نے اندھا دھند فائرنگ کرکے آسٹریلوی خاندان کو دانستہ نشانہ بنایا ‘

Express News

کراچی میں بھاری جرمانوں کیخلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہری شدید مشکلات کا شکار

Express News

وفاقی وزیر بحری امور کا کاروباری برادری کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان

Express News

اسلام آباد؛ شوہر نے اپنی سابقہ بیوی اور ساس کو قتل کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو