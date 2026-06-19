صدر مملکت نے سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹسز  کے دورۂ روس کی منظوری دیدی

صدر زرداری نے 24 تا 26 جون بین الاقوامی قانونی فورم میں شرکت کے لیے وزیراعظم کی ایڈوائس منظور کی

ویب ڈیسک June 19, 2026
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اسلام آباد:

صدر مملکت نے سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹسز  کے دورۂ روس کی منظوری دے دی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی 14ویں سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل لیگل فورم میں شرکت سے متعلق وزیراعظم کی ایڈوائس منظور کر لی ہے۔

منظوری کے بعد چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں منعقد ہونے والے 14ویں سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل لیگل فورم میں شرکت کریں گے۔

یہ بین الاقوامی قانونی فورم 24 سے 26 جون 2026 تک روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں منعقد ہوگا، جس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ عدالتی، قانونی اور پالیسی ساز شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔
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