معاہدے کے تیل کی قیمتوں اور اسٹاک مارکیٹس پر مثبت اثرات خوش آئند ہیں، ٹرمپ

امریکا امن کے لیے پرعزم ہے، ٹرمپ

ویب ڈیسک June 19, 2026
facebook whatsup
ایران پر کل حملے کیے اور آج بھی تابڑ توڑ حملے جاری رکھیں گے؛ صدر ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پورے مشرقِ وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ امریکا اور ایران کے درمیان معاہدے پر دستخط کرنے کے فوراً بعد مشرق وسطیٰ میں تمام محاذوں پرمکمل جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں۔

ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر نئے معاہدے کے تناظر میں ایران کے ساتھ ہونے والی بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ امریکا امن کے لیے پرعزم ہے اور ہم مشرق وسطیٰ کے خطے میں ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے مذاکرات کو خوبصورتی سے  برقرار رکھیں اور منطقی انجام تک پہنچائیں۔

ٹرمپ نے کہا کہ ہم لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ مارکیٹوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی اور اسٹاک کے اوپر جانے سمیت جو کچھ ہو رہا ہے، وہ خوش آئیند ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امن مذاکرات: اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے ایران نے بھی دورہ سوئٹزرلینڈ ملتوی کردیا

Express News

ہمسایہ ممالک پر قبضے کی کوشش اسرائیل کی سلامتی کی ضمانت نہیں، فرانس

Express News

معاہدے کے تیل کی قیمتوں اور اسٹاک مارکیٹس پر مثبت اثرات خوش آئند ہیں، ٹرمپ

Express News

طالبان رجیم میں افغانستان دہشتگردوں کی پناہ گاہ بن گیا،کالعدم داعش کا ایک اور سرغنہ گرفتار

Express News

ایران امن مذاکرات، امریکی حکام کا سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ

Express News

پینٹاگون کو ایران جنگ کے اخراجات کی بحالی کے لیے 80 ارب ڈالر درکار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو