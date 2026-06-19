فیفا ورلڈکپ: میکسیکن آرمی نے جنوبی کوریا کے ٹریننگ کیمپ کے پاس مشکوک ڈرون مار گرایا

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنوبی کوریا کی ٹیم گواڈالاہارا میں میکسیکو کے خلاف اپنے اہم میچ کی تیاریوں میں مصروف تھی

اسپورٹس ڈیسک June 19, 2026
facebook whatsup

امریکا، کینیڈا اور میکسیکو کی مشترکہ میزبانی میں کھیلے جانے والے فیفا ورلڈکپ 2026 کے آغاز میں ہی سنگین سیکیورٹی مسائل دیکھنے میں آئے ہیں۔

امریکا میں انگلینڈ اور کروشیا کے میچ کے دوران بغیر ٹکٹ اور چیکنگ کے شائقین کے اسٹیڈیم میں باآسانی گھسنے کی خبریں سامنے آئیں۔

اسی طرح میکسیکو میں بھی سیکیورٹی کا ایک اہم واقعہ سامنے آیا ہے جہاں جنوبی کوریا کی ٹیم کے ٹریننگ سیشن کے دوران ایک مشکوک ڈرون کو فضا میں دیکھا گیا۔

رپورٹس کے مطابق میکسیکن فوج نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اس غیر رجسٹرڈ ڈرون کو مار گرایا جس سے جاسوسی کے خدشات پیدا ہو گئے تھے۔

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنوبی کوریا کی ٹیم گواڈالاہارا میں میکسیکو کے خلاف اپنے اہم میچ کی تیاریوں میں مصروف تھی۔

ٹیم کے کوچ ہانگ میونگ بو نے اس پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ اس واقعے نے ٹیم کی تیاریوں کو زیادہ متاثر نہیں کیا لیکن یہ وقت نہایت اہم تھا اس لیے یہ صورتحال افسوسناک ہے۔

یہ کارروائی ورلڈ کپ کے دوران سخت سیکیورٹی انتظامات کا حصہ تھی، جس میں ہزاروں اہلکار اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔

یاد رہے کہ 2024 پیرس اولمپکس میں بھی اسی نوعیت کا واقعہ سامنے آیا تھا جب کینیڈا کی خواتین ٹیم پر ڈرون کے ذریعے جاسوسی کا الزام لگا تھا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امریکا اور کینیڈا میں فٹبال کو ’سوکر‘ کیوں کہا جاتا ہے؟

Express News

قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کی تجربہ کار آل راؤنڈر کا انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کا اعلان

Express News

فیفا ورلڈکپ: سیکیورٹی کی سنگین ناکامی، متعدد شائقین بغیر ٹکٹ اسٹیڈیم میں گھس گئے

Express News

اوول ٹیسٹ: کپتان بین اسٹوکس کی غیر موجودگی میں انگلش ٹیم مشکلات کا شکار

Express News

جنوبی افریقا ویمنز انڈر 19 ٹیم پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کرے گی

Express News

فیفا ورلڈکپ: میکسیکو ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو