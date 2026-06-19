قومی اسمبلی اجلاس: عالمی امن کےلیے عظیم مصالحانہ کردار پر اظہار تشکر کی متفقہ قرارداد منظور

قومی اسمبلی کے اجلا س میں وفاقی وزیرقانون وانصاف اعظم نذیرتارڑ نے اس حوالہ سے قراردادایوان میں پیش کی

ویب ڈیسک June 19, 2026
facebook whatsup

قومی اسمبلی نے پاکستان کی کوششوں اورثالثی سے امریکااورایران کے درمیان امن معاہدے کے حوالہ سے تہنیتی قرارداد کی منظوری دیدی۔

قومی اسمبلی کے اجلا س میں وفاقی وزیرقانون وانصاف اعظم نذیرتارڑ نے اس حوالہ سے قراردادایوان میں پیش کرنے کی اجازت چاہی، اجازت ملنے پرانہوں نے قراردارپڑھ کرسنائی، جس کی ایوان نے متفقہ طور پر منظوری دی۔

قراردارکے متن میں بتایا گیاہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی انتہائی اطمینان اور فخر کے ساتھ اس تاریخی سفارتی کامیابی کو نوٹ کرتی ہے، جو امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان محاذآرائی کے خاتمے، اور امن و استحکام کے لیے ایک فریم ورک پر مبنی معاہدے پر دستخط کی صورت میں سامنے آئی ہے۔

یہ ایوان اس تنازعہ کے علاقائی امن و استحکام پر منفی اثرات کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے ممالک کی معاشی استحکام اور توانائی کے تحفظ پر پڑنے والے اثرات کو بھی تسلیم کرتا ہے۔

قراردارکے متن میں بتایاگیاہے کہ ایوان وزیرِ اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیرِ داخلہ سید محسن نقوی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اور مذاکراتی عمل میں شامل پوری ٹیم کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہے ان کی مخلصانہ اور انتھک کاوشوں نے پاکستان کو عالمی سطح پر ایک قابلِ اعتماد اور غیر جانبدار ثالث کے طور پر نمایاں مقام دلایا۔

یہ ایوان اسلامی جمہوریہ ایران اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی قیادت کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہے اور ان کی دانشمندانہ قیادت کو سراہتا ہے، جس کے نتیجے میں مذاکرات کامیابی سے مکمل ہوئے اور اس تاریخی امن معاہدے پر دستخط ممکن ہوئے۔یہ معاہدہ خطے اور دنیا میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کے فروغ کی جانب ایک اہم سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں موسم ابر آلود، ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان

Express News

وزیر اعظم آئندہ 48 گھنٹوں میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے، اہم فیصلوں کا امکان

Express News

وزیر اعظم نے آج پیٹرول کی قیمت میں کمی کرنے کا اعلان کردیا

Express News

کراچی پورٹ نے کنٹینر ہینڈلنگ کا نیا قومی ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

چیئرمین پی آئی اے بورڈ آف ڈائریکٹرز اسلم آر خان انتقال کرگئے

Express News

پشاور: مالی سال 2026/27 بجٹ کی منظوری کےلیے خیبرپختونخوا کابینہ کا اجلاس جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو