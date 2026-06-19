آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو 48 گھنٹے پہلے اجازت لینا ہوگی؛ ایران

امریکا اور ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد سے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی معمول پر آگئی

ویب ڈیسک June 19, 2026
facebook whatsup

ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی اور مفاہمتی معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت بحال ہو گئی تاہم پاسداران انقلاب نے جہازوں کی نقل و حرکت کے لیے نئی شرائط نافذ کر دی ہیں۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کی پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے خواہش مند تمام تجارتی اور دیگر بحری جہازوں کو اپنی آمد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ٹرانزٹ کی درخواست جمع کرانا ہوگی۔

ایکس (سابق ٹوئٹر) پر جاری بیان میں اتھارٹی نے کہا کہ درخواست کے ساتھ تمام مطلوبہ معلومات فراہم کرنا لازمی ہوگا تاکہ آبنائے ہرمز میں داخلے یا وہاں سے روانگی کے دوران کسی قسم کی تاخیر سے بچا جا سکے۔

نیوز ایجنسی کے رابطہ کرنے پر ایرانی حکام نے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد بحری ٹریفک کو منظم بنانا، جہازوں کی محفوظ آمدورفت کو یقینی بنانا اور اہم آبی گزرگاہ میں انتظامی مسائل سے بچنا ہے۔

خیال رہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان جنگ معاہدے طے ہونے کے بعد آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمدورفت شروع ہوگئی اور امریکا نے بھی ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کردی ہے۔

آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے جہاں سے دنیا بھر میں عالمی سطح پر خام تیل اور قدرتی گیس کی بڑی مقدار منتقل کی جاتی ہے اور جسے ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے ردعمل میں بند کردیا تھا۔

آبنائے ہرمز میں ایرانی بندش کے باعث دنیا بھر میں تیل و گیس کی ترسیل رک اور پیٹرول کی قلت کے باعث عالمی منڈی میں قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی تھیں جس کا اثر اشیائے ضروریہ کی چیزوں پر بھی پڑا تھا۔

حالیہ ایران امریکا مفاہمتی یادداشت میں سب سے اہم نکتہ بھی آبنائے ہرمز کو فوری طور پر تمام تجارتی جہازوں کے لیے کھولنے اور امریکا کی ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی کے فوری خاتمہ تھا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امن مذاکرات: اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے ایران نے بھی دورہ سوئٹزرلینڈ ملتوی کردیا

Express News

ہمسایہ ممالک پر قبضے کی کوشش اسرائیل کی سلامتی کی ضمانت نہیں، فرانس

Express News

معاہدے کے تیل کی قیمتوں اور اسٹاک مارکیٹس پر مثبت اثرات خوش آئند ہیں، ٹرمپ

Express News

طالبان رجیم میں افغانستان دہشتگردوں کی پناہ گاہ بن گیا،کالعدم داعش کا ایک اور سرغنہ گرفتار

Express News

ایران امن مذاکرات، امریکی حکام کا سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ

Express News

پینٹاگون کو ایران جنگ کے اخراجات کی بحالی کے لیے 80 ارب ڈالر درکار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو