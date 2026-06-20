لاہور؛ 12 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا ملزم گرفتار کرلیا گیا

ملزم نوید احمد نے بچی کو ڈرا دھمکا کر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، پولیس نے چند گھنٹوں بعد گرفتار کرلیا

ویب ڈیسک June 20, 2026
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لاہور:

ستوکتلہ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 12 سالہ بچی سے زیادتی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔

پولیس کے مطابق اطلاع موصول ہونے پر فوری واقعے کا مقدمہ درج کرلیا گیا تھا۔

حکام نے بتایا کہ ملزم نوید احمد نے بچی کو ڈرا دھمکا کر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ جس کے بعد واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے جدید خطوط پر تفتیش کرتے ہوئے ملزم کو چند گھنٹوں میں ٹریس کرکے گرفتار کر لیا۔

ملزم کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹی گیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔

ایس پی صدر شاہ رخ خان نے کہا کہ خواتین کیساتھ جنسی جرائم میں ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزائیں دلوائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس ایسے واقعات کے خاتمے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا رہی ہے تاکہ معاشرے میں امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔
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لاہور؛ 12 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا ملزم گرفتار کرلیا گیا

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