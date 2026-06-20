بشریٰ بی بی کی قیدِ تنہائی کیخلاف اسلام آباد ہائیکورٹ میں درخواست دائر

قید تنہائی میں رکھنے سے میری والدہ کے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، درخواست گزار

ویب ڈیسک June 20, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل
اسلام آباد:

بشریٰ بی بی کی مبینہ قید تنہائی کے خلاف اسلام آباد ہائیکورٹ میں باقاعدہ درخواست دائر کر دی گئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق درخواست بشریٰ بی بی کی بیٹی مبشرہ خاور مانیکا کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر کے ذریعے دائر کی گئی ہے، جس میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ میری والدہ کو غیر قانونی طور پر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔

درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ اس عمل سے میری والدہ کے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔

درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ بشریٰ بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کے اقدام کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کیا جائے۔  عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ اس معاملے پر فوری نوٹس لیتے ہوئے قید تنہائی کے حکم کو ختم کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کالعدم ایکشن کمیٹی کی تمام سازشیں ناکام، آزاد کشمیر میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں

Express News

لاہاور ایئرپورٹ پر پی آئی اے کی اسکیننگ مشین کو کنٹینر میں بند کرنے کا معاملہ سامنے آ گیا

Express News

بیوی کو ذبح کرکے لاش قبرستان میں پھینکنے والا ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا

Express News

لاپرواہی سے یوٹرن لینا مہنگا پڑ گیا، موٹرسائیکل سوار جان کی بازی ہار گیا

Express News

شرپسند کالعدم ایکشن کمیٹی کا آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے خلاف مکروہ ایجنڈا کھل کر سامنے آ گیا

Express News

لاہور؛ 12 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا ملزم گرفتار کرلیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو