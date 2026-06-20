بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) کے سیکریٹری دیواجیت سائیکیا نے واضح کیا ہے کہ ورلڈ کپ 2027 کے لیے ٹیم کی منصوبہ بندی اور کھلاڑیوں سے متعلق مشاورتیں عوامی بحث کا حصہ نہیں بنائی جائیں گی۔
بھارتی میڈیا کے مطابق روہت شرما اور ویرات کوہلی اس وقت صرف ون ڈے انٹرنیشنل فارمیٹ میں بھارت کی نمائندگی کر رہے ہیں جبکہ دونوں سابق کپتانوں کی ورلڈ کپ 2027 میں شمولیت پر مسلسل قیاس آرائیاں جاری ہیں۔
اس حوالے سے حالیہ انٹرویو میں سیکریٹری دیواجیت سائیکیا نے کہا ہے کہ ٹیم سے متعلق تمام فیصلے بند کمروں میں کیے جاتے ہیں اور انہیں میڈیا کے سامنے لانا مناسب نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ سلیکٹرز، ہیڈ کوچ اور دیگر متعلقہ حکام کے درمیان ٹیم کے مستقبل کے حوالے سے مسلسل مشاورت جاری رہتی ہے ہم ایسی اندرونی معلومات میڈیا کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مکمل طور پر اسٹریٹجک نوعیت کے فیصلے ہوتے ہیں جو بورڈ کی سطح پر ہی رہتے ہیں۔