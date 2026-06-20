انگلینڈ کے اسٹار بلے باز جوروٹ 14 ہزار رنز بنانے والے دنیا کے دوسرے بیٹر بن گئے

یہ تاریخی سنگِ میل انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف اوول میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ کے دوران مکمل کیا

ویب ڈیسک June 20, 2026
facebook whatsup

انگلینڈ کے اسٹار بلے باز جو روٹ نے ٹیسٹ کرکٹ میں 14 ہزار رنز کا سنگِ میل عبور کر لیا ہے اور وہ یہ کارنامہ انجام دینے والے دنیا کے دوسرے بیٹر بن گئے۔

یہ تاریخی سنگِ میل انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف اوول میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ کے دوران انگلینڈ کی دوسری اننگز کے ساتویں اوور میں ایک سنگل لے کر مکمل کیا۔

جوروٹ نے یہ اعزاز 302 اننگز میں حاصل کیا جبکہ اس سے قبل صرف بھارت کے لیجنڈ بلے باز سچن ٹنڈولکر نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا جنہوں نے 279 اننگز میں 14 ہزار رنز مکمل کیے تھے۔

35 سالہ جو روٹ اب تک ٹیسٹ کرکٹ میں 41 سنچریاں اور 66 نصف سنچریاں اسکور کر چکے ہیں۔ وہ 2012 میں بھارت کے خلاف اپنے ڈیبیو کے بعد سے مسلسل انگلینڈ بیٹنگ لائن اپ کا اہم حصہ رہے ہیں۔

اعداد و شمار کے مطابق ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں کی فہرست میں ٹنڈولکر 15,921 رنز کے ساتھ سرفہرست ہیں جبکہ جو روٹ اب 14,000 سے زائد رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ ان کے بعد رکی پونٹنگ، جیک کیلس اور راہول ڈریوڈ جیسے عظیم کھلاڑی شامل ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: پیراگوئے نے ترکی کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کردیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: جرمن ٹیم کی جہاز میں بیٹھنے سے قبل مجرموں کی طرح تلاشی کی ویڈیو وائرل

Express News

فیفا ورلڈکپ: برازیل نے ہیٹی کو شکست دے گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرلی

Express News

فیفا ورلڈ کپ: مراکش نے اسکاٹ لینڈ کو شکست دے کر اہم کامیابی حاصل کرلی

Express News

فیفا ورلڈ کپ: امریکا نے آسٹریلیا کو شکست دے کر تاریخ رقم کردی

Express News

مراکش کے کپتان پر مبینہ جنسی زیادتی کا الزام، مقدمے کی سماعت ورلڈ کپ کے بعد ہوگی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو