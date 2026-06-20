کراچی؛ خواتین کے سامنے نازیبا حرکت کرنے والا ملزم گرفتار

ملزم کو فیڈرل بی ایریا سے حراست میں لیا گیا، جس نے نازیبا حرکت کا اعتراف کیا اورویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے، پولیس

شاہ میر خان/عامر خان June 21, 2026
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فوٹو: اسکرین گریب

کراچی پولیس نے راشد مہناس روڈ پر بس میں موجود خواتین کو دیکھ کر نازیبا حرکت کرنے والے شہری کو گرفتار کرلیا اور ملزم نے نازیبا حرکت کرنے کا اعتراف کرتے ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروایا۔

ایڈیشنل ایس ایچ او حفیظ ملک نے بتایا کہ مذکورہ شخص کو فیڈرل بی ایریا عصمت کارنر سے حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان کی شناخت 45 سالہ ارسلان اعجازکے نام سے ہوئی ہے۔

پولیس نے بتایا کہ ملزم کو سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا ہے اور اس معاملے پر تفتیش کی جا رہی ہے۔

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ترجمان ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نے بتایا کہ ملزم ملزم جوہر آباد کا رہائشی ہے اور گرفتار ملزم نے دوران تفتیش نازیبا حرکت کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروا دیا۔

ان کا کہنا تھا کہ ملزم نے انکشاف کیا کہ گزشتہ روز اس نے مین راشد منہاس روڈ پر لکی ون سے ناگن چورنگی جانے والے راستے پر یہ حرکت کی تھی۔

پولیس حکام نے بتایا کہ جوہر آباد پولیس کی جانب سے ملزم کے خلاف قانونی و ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور پولیس خواتین کو ہراساں کرنے اور اخلاقی جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے اوراس حوالے سے سخت کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ شہریوں خصوصاً خواتین کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔
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