آسٹریلیا نے بنگلا دیش کو ٹی 20 سیریز میں کلین سوئپ کر دیا

ٹی20 سیریز سے قبل ون ڈے سیریز میں بنگلا دیش نے آسٹریلیا کو 2-1 سے شکست دی تھی

ویب ڈیسک June 21, 2026
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آسٹریلیا نے بنگلا دیش کو تیسرے ٹی 20 میچ میں شکست دے کر میزبان ٹیم کو سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔

میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 109 رنز بنائے تاہم مہمان ٹیم نے ہدف 11 ویں اوور میں تین وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔

بنگلا دیشی کھلاڑی توحید ہریدوئے نے 61 رنز بنا کر نمایاں رہے جبکہ ٹیم کے بقیہ کھلاڑی اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے جس کے باعث بڑا ہدف دینے میں ناکام رہے۔

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بنگلادیش نے 21 سال بعد آسٹریلیا کیخلاف ون ڈے میچ میں فتح حاصل کرلی

مہمان ٹیم کے کپتان اور اوپنر بیٹر مچل مارش نے 60 رنز کی اننگز کھیل کر جیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔

واضح رہے کہ ٹی20 سیریز سے قبل ون ڈے سیریز میں بنگلا دیش نے آسٹریلیا کو 2-1 سے شکست دی تھی۔ ون ڈے میں مہمان ٹیم کی جانب سے خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا۔
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