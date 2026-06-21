امریکا کے مشہور ادا کار جیانکارلو ایسپوسیتو نے سعودی عرب میں نئے پروجیکٹ کی ریکارڈنگ کے دوران اسلام قبول کرلیا۔
سعودی عرب کی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ترکی الشیخ نے کہا کہ بریکنگ بیڈ کے مشہور اداکار جیانکارلو ایسپوسیتو نے سعودی عرب میں کچھ عرصہ گزارنے اور پروڈکشن کے دوران مسلمان ساتھیوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر اسلام قبول کرلیا ہے۔
ترکی الشیخ نے کہا کہ جیانکارلو ایسپوسیتو نے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلم عقیدے میں داخل ہونے کا اقرار کیا اور بعد ازاں اپنی پروڈکشن ٹیم کے ہمراہ مسجد میں نماز بھی ادا کی۔
سوشل میڈیا میں شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ مشہور امریکی اداکار اپنی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جس سے سوشل میڈیا پر خوب پذیرائی مل رہی ہے۔
ترکی الشیخ نے کہا کہ جیانکارلو ایسپوسیتو کا یہ فیصلہ سعودی عرب میں ان کے مثبت ذاتی تجربے کا نتیجہ ہے جہاں انہوں نے اس منصوبے پر کام کرتے ہوئے لوگوں کی مہمان نوازی، باہمی یک جہتی کے احساس اور ان کے لیے گرم جوشی کے اظہار کو بہت سراہا۔
امریکی اداکار کے اس فیصلے پر سوشل میڈیا میں بھی بحث چھڑ گئی خاص طور پر کئی برسوں سے جیارنکارلو ایسپوسیتو کی فلم اور ٹی وی اداکاری کو دیکھنے والے مداحوں کی جانب سے اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا گیا۔
جیارنکارلو ایسپوسیتو نے مشہور ٹی وی سیریز بریکنگ بیڈ میں گس فرنگ کے کردار اور بیٹرکال سول میں اپنی بہترین اداکاری سے مداحوں کے دل جیت لیے، اس کے علاوہ انہیں دی مینڈیلوریان اور ہالی ووڈ کی مشہور فلموں سے دنیا بھر میں شہرت ملی۔
اداکار اس وقت سعودی عرب میں ہیں جہاں وہ سیون ڈوگزکے نام سے پروڈکشن پر کام کر رہے ہیں جو سعودی عرب کی ابھرتی ہوئی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی اہم پروڈکشن کا حصہ ہے۔