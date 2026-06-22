فیلڈ مارشل کی کوششوں کے بغیر ایران امریکا مذاکرات میں پیشرفت ممکن نہ تھی، وزیراعظم

شہباز شریف نے تاریخی مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں تعاون کرنے پر تمام دوست اور برادر ممالک کا شکریہ ادا کیا

ویب ڈیسک June 22, 2026
facebook whatsup

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کی کوششوں کے بغیر ایران امریکا مذاکرات میں پیشرفت ممکن نہیں تھی۔

سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے بیان میں وزیراعظم محمدشہباز شریف نے ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات کے سلسلے میں سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں منعقدہ پہلی اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے اجلاس کی کامیاب تکمیل کا خیرمقدم کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اجلاس میں 60 دن کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ، سیاسی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے قیام اور مزید تکنیکی مذاکرات کے آغاز پر اتفاق کیا گیا۔

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کے تحت ہونے والا پہلا اعلیٰ سطحی کمیٹی اجلاس کامیابی سے ختم ہوا۔ یہ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے اور اس دوران حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی۔

شہباز شریف نے امریکا اور ایران کی قیادت کو تعمیری مذاکرات کے لیے مسلسل عزم پر سراہتے ہوئے ان تمام دوست اور برادر ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس تاریخی عمل کو آگے بڑھانے میں قیمتی تعاون فراہم کیا۔

انہوں نے بالخصوص قطر کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں قطر کا کردار انتہائی اہم رہا۔  وزیراعظم نے مذاکرات کی میزبانی اور سہولت کاری پر سوئس حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔

انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی انتھک کاوشوں، عزم اور ثابت قدمی نے ان مذاکرات کو کامیاب بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی کوششوں کے بغیر یہ پیش رفت ممکن نہ تھی۔

انہوں نے نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دفتر خارجہ کی ٹیم کی سفارتی کوششوں کو بھی سراہا، جبکہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی خدمات کو بھی مذاکرات کی کامیابی میں اہم قرار دیا۔

وزیراعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان امن، مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے اپنا مخلصانہ اور مثبت کردار جاری رکھے گا تاکہ تنازعات کے پائیدار اور پرامن حل کو یقینی بنایا جا سکے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی تعلیمی و تحقیقی درسگاہ کی عالمی درجہ بندی میں بہتری

Express News

کراچی پر قبضہ نہیں، عوام نے جماعت اسلامی کو مسترد کیا ہے، وزیرِ ثقافت سندھ

Express News

فتنۃ الہندوستان سے منسلک دہشت گردوں کے سہولت کار کو 14 سال قید کی سزا

Express News

بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں ملا، سودی نظام کا بوجھ بڑھ رہا ہے، حافظ نعیم

Express News

کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، ممبر کور کمیٹی کا بھی لاتعلقی کا اعلان

Express News

کراچی: مار پیٹ کا مبینہ جھوٹا مقدمہ، عدالت کا تفتیشی افسر سمیت 9 افراد کی گرفتاری کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو