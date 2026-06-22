ایرانی صدر کا دورہ اسلام آباد، ریڈ زون میں قائم دفاتر کیلیے نوٹی فکیشن جاری

‏سیکرٹری کابینہ ڈویژن نے نوٹیفکیشن جاری کردیا، خودمختار اداروں میں تعطیل ہوگی

ویب ڈیسک June 22, 2026
facebook whatsup
(فوٹو فائل)

ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی اسلام آباد دورے کے موقع پر وزارتوں میں کام کرنے والے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت جاری ہدایت کردی گئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ‏کابینہ ڈویژن نے آج صبح ایران کے صدر کی اسلام آباد آمد کے موقع پر ریڈ زون میں  قائم منسٹریز اور ڈویثزن دفاتر کے ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔

نوٹی فکیشن کے مطابق کابینہ ڈویژن، ایف بی آر، فنانس ڈویژن، وزارت خزانہ، وزارت خارجہ، انڈسٹریز، وزارت داخلہ اینڈ جسٹس، پارلیمانی افیئر، منصوبہ بندی اور وزیراعظم آفس کے ملازمین دفاتر آئیں گے۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان سے اظہارِ تشکر؛ ایرانی صدر کل ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کی کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر ایرانی قیادت اور ٹرمپ کی تعریف

Express News

ایرانی وفد کا ٹرمپ کی تازہ دھمکی پر احتجاج، مذاکرات کے مقام سے روانہ

 اس کے علاوہ ریڈ زون میں آنے والے خودمختار ادارے آج بند ہوں گے۔ اس ضمن میں ‏سیکرٹری کابینہ ڈویژن نے نوٹیفکیشن جاری کردیا۔

واضح رہے کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان آج اہم دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے جس کی تیاریاں مکمل کرلی گئیں ہیں، اس حوالے سے متبادل روٹ پلان بھی جاری کردیا گیا جبکہ شہر اقتدار کو سجایا بھی گیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی تعلیمی و تحقیقی درسگاہ کی عالمی درجہ بندی میں بہتری

Express News

کراچی پر قبضہ نہیں، عوام نے جماعت اسلامی کو مسترد کیا ہے، وزیرِ ثقافت سندھ

Express News

فتنۃ الہندوستان سے منسلک دہشت گردوں کے سہولت کار کو 14 سال قید کی سزا

Express News

بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں ملا، سودی نظام کا بوجھ بڑھ رہا ہے، حافظ نعیم

Express News

کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، ممبر کور کمیٹی کا بھی لاتعلقی کا اعلان

Express News

کراچی: مار پیٹ کا مبینہ جھوٹا مقدمہ، عدالت کا تفتیشی افسر سمیت 9 افراد کی گرفتاری کا حکم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو