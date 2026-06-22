فیفا ورلڈ کپ 2026 میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے کپتان لیونل میسی کی شاندار کارکردگی کی بدولت آسٹریا کو 0-2 سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔
ڈیلاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ جے کے میچ میں ارجنٹینا نے ابتدا ہی سے کھیل پر گرفت مضبوط رکھی اور مسلسل دوسرے میچ میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اگلے مرحلے میں اپنی جگہ پکی کر لی۔
میچ کا پہلا گول 39ویں منٹ میں آیا جب لیونل میسی نے خوبصورت انداز میں گیند کو جال کی راہ دکھا کر ارجنٹینا کو برتری دلائی۔ اس سے قبل ارجنٹینا کو ایک پنالٹی بھی ملی تھی تاہم ٹیم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکی۔
دوسرے ہاف میں آسٹریا نے میچ میں واپسی کی کوشش کی۔ 47ویں منٹ میں مارسل سابٹزر نے گول کی جانب خطرناک حملہ کیا لیکن ارجنٹائن کے دفاع اور گول کیپر ایمیلیانو مارٹینیز نے صورتحال کو سنبھال لیا۔
میسی پورے میچ کے دوران ارجنٹائن کے حملوں کا محور رہے اور اپنی مہارت سے آسٹریا کے دفاع کو مسلسل پریشان کرتے رہے۔ انہوں نے متعدد مواقع پیدا کیے اور کئی خطرناک حملوں کی بنیاد رکھی۔
میچ کے اختتامی لمحات میں ارجنٹینا نے اپنی برتری دگنی کر دی۔ اضافی وقت میں میسی نے ایک اور شاندار گول اسکور کیا، جس کے بعد ریفری نے میچ کے اختتام کی سیٹی بجا دی اور ارجنٹینا نے 0-2 سے کامیابی اپنے نام کر لی۔
اس فتح کے ساتھ ارجنٹینا نے نہ صرف تین اہم پوائنٹس حاصل کیے بلکہ راؤنڈ آف 32 میں بھی رسائی حاصل کر لی۔
آسٹریا کے خلاف دو گول اسکور کرکے لیونل میسی نے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا۔
ان دو گولز کے بعد میسی کے ورلڈ کپ مقابلوں میں مجموعی گولز کی تعداد 18 ہو گئی، جس کے ساتھ انہوں نے جرمنی کے سابق اسٹار اسٹرائیکر میروسلاو کلوزے کا 16 گولز کا ریکارڈ توڑ دیا۔
میسی اب ورلڈ کپ کی تاریخ کے کامیاب ترین گول اسکورر بن گئے ہیں، جبکہ میروسلاو کلوزے 16 گولز کے ساتھ دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں۔ برازیل کے لیجنڈ رونالڈو نازاریو 15 گولز کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔
میسی کی اس تاریخی کارکردگی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ عالمی فٹبال کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں اور 2026 ورلڈ کپ میں بھی ارجنٹینا کی کامیابیوں کے مرکزی کردار ہیں۔
صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ ایران بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کے معائنے کی اجازت دینے پر رضامند ہو جائے گا اور مستقبل میں جوہری سرگرمیوں کے حوالے سے طویل المدتی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے بھی آمادہ ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری جانتی ہے کہ ایران کے لیے جوہری شفافیت اور بین الاقوامی نگرانی کو قبول کرنا ناگزیر ہے اور یہی خطے میں استحکام کے لیے ضروری ہے۔