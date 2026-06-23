فیفا ورلڈکپ: ایرلنگ ہالینڈ کی شاندار کارکردگی، ناروے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا

ایرلنگ کا یہ گول ناروے کے لیے ورلڈکپ میں ان کے مجموعی گولوں کی تعداد کو بھی ایک نئے ریکارڈ تک لے گیا

اسپورٹس ڈیسک June 23, 2026
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ایرلنگ ہالینڈ کی شاندار کارکردگی کی بدولت ناروے نے سینیگال کو سنسنی خیز مقابلے میں 2-3 سے شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کرلیا۔

نیو جرسی میں کھیلے گئے میچ میں ہالینڈ نے دو گول اسکور کیے اور اپنی ٹیم کی کامیابی میں مرکزی کردار ادا کیا۔

پہلے ہاف میں ناروے کو برتری اس وقت ملی جب متبادل کھلاڑی مارکس پیڈرسن نے سینیگال کے کمزور دفاع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گیند جال میں پہنچا دی۔

دوسرے ہاف کے آغاز میں مارٹن اوڈیگارڈ کے عمدہ پاس پر ہالینڈ نے گول کرکے اسکور 0-2 کردیا۔

سینیگال کی جانب سے اسماعیلہ سار نے ایک گول کر کے مقابلہ دلچسپ بنایا، تاہم ہالینڈ نے چند منٹ بعد ہی دوبارہ دو گول کرکے برتری قائم کردی۔

ایرلنگ کا یہ گول ناروے کے لیے ورلڈکپ میں ان کے مجموعی گولوں کی تعداد کو بھی ایک نئے ریکارڈ تک لے گیا۔

فیفا ورلڈکپ میں ان کے گول کی تعداد 4 ہوگئی جو کسی بھی ناروے کے کھلاڑی کی جانب سے ایونٹ میں کیے گئے گول کی تعداد سے دو گنا زیادہ ہے۔

اضافی وقت میں سینیگال کے سار نے اپنا دوسرا گول اسکور کیا اور آخری لمحات میں برابری کا موقع بھی ملا لیکن ان کا ہیڈر ہدف سے باہر چلا گیا۔

مسلسل دوسری کامیابی کے بعد ناروے نے فرانس کے ساتھ گروپ سے اگلے مرحلے کے لیے جگہ بنا لی جبکہ سینیگال کو امیدیں برقرار رکھنے کے لیے عراق کے خلاف آخری میچ جیتنا ہوگا۔
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