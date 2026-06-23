اسرائیل نے جنگ بندی توڑی تو خاموش نہیں رہیں گے، حزب اللہ کی نئی وارننگ

بیروت: لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو اس کا جواب اسی انداز میں دیا جائے گا۔
ایرانی نشریاتی ادارے پریس ٹی وی کے مطابق حزب اللہ کی سیاسی کونسل کے نائب سربراہ محمود قماطی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کسی بھی جارحانہ اقدام یا جنگ بندی کی خلاف ورزی پر حزب اللہ بھرپور ردعمل دے گی۔
محمود قماطی نے کہا کہ حزب اللہ اب ماضی کی صورتحال میں واپس نہیں جائے گی جب اسرائیلی فوج تقریباً روزانہ لبنان میں حملے کرتی تھی جبکہ حزب اللہ جنگ بندی کے احترام میں تحمل کا مظاہرہ کر رہی تھی۔
انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ مکمل طور پر چوکس ہے اور ہر قسم کی ممکنہ خلاف ورزی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کے مطابق تنظیم کے جنگجو ہر وقت تیار حالت میں ہیں اور اسرائیلی اقدامات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
حزب اللہ رہنما کا کہنا تھا کہ لبنان کی خودمختاری اور سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور اگر اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اسے اسی نوعیت کے ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ ہفتوں میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششیں جاری ہیں، تاہم دونوں جانب سے ایک دوسرے پر خلاف ورزیوں کے الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔
خطے کی صورتحال پر عالمی برادری بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہے کیونکہ کسی بھی نئی کشیدگی سے مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق حزب اللہ کا یہ سخت مؤقف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تنظیم مستقبل میں کسی بھی اسرائیلی فوجی کارروائی کے جواب میں فوری ردعمل دینے کی پالیسی اختیار کر سکتی ہے، جس سے سرحدی علاقوں میں کشیدگی دوبارہ بڑھنے کا خدشہ موجود ہے۔