جج کی نیت صرف اللہ جانتا ہے، ہمیں اس طرف نہ لے کر جائیں کہ بے ایمان لکھ دیں، سپریم کورٹ

اگر عدالت خود ہی بروقت تصحیح کر لیتی تو معاملہ سپریم کورٹ تک نہ پہنچتا، جسٹس جمال مندوخیل

ویب ڈیسک June 23, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ جج کی نیت صرف اللہ جانتا ہے، ہمیں اس طرف نہ لے کر جائیں کہ بے ایمان لکھ دیں۔

عدالت عظمیٰ نے نایاب عمرانی کی بہن صنم عمرانی قتل کیس میں گواہیوں کو غلط ریکارڈ کرنے کے معاملے پر ٹرائل کورٹ کو ریکارڈ درست کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ عدالتی حکم موصول ہونے کے بعد 2 ہفتوں کے اندر گواہیوں میں ضروری تصحیح کی جائے۔

سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا گواہی کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے؟ اس پر ملزمان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہائیکورٹ نے میمورنڈم جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ وکیل نے مزید کہا کہ انہیں ہائیکورٹ کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ گواہی کا درست ریکارڈ کرنا عدالتی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غلطی عدالت کے نوٹس میں آ جائے تو کیا اس کی درستگی نہیں کی جا سکتی؟ سماعت کے دوران نایاب عمرانی کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ مقدمے میں وقوعہ کی تاریخ تک غلط درج کر دی گئی ہے۔

اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ عدالت تاریخ کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہے۔ نایاب عمرانی کے وکیل نے مزید مؤقف اپنایا کہ ان کی جرح بھی درست طور پر عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ہدایت کی کہ صرف گواہی میں موجود غلطیوں کی نشاندہی کی جائے۔

سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر عدالت خود ہی بروقت تصحیح کر لیتی تو معاملہ سپریم کورٹ تک نہ پہنچتا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت مکمل اختیارات حاصل ہیں۔

جسٹس جمال مندوخیل نے مزید کہا کہ کسی جج کی نیت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے ۔ عدالت کو اس سمت نہ لے جایا جائے کہ بے ایمانی سے متعلق کوئی آبزرویشن دینا پڑے۔

انہوں نے استفسار کیا کہ کیا عدالت ہائیکورٹ کو اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیدے، تاہم بعد ازاں واضح کیا کہ عدالت صرف مقدمے میں گواہیوں کی درستگی کا حکم دے رہی ہے۔

واضح رہے کہ درخواست گزار نے مقدمے میں غلط گواہیاں ریکارڈ کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس پر عدالت نے ٹرائل کورٹ کو ریکارڈ کی تصحیح کی ہدایت جاری کر دی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

جج کی نیت صرف اللہ جانتا ہے، ہمیں اس طرف نہ لے کر جائیں کہ بے ایمان لکھ دیں، سپریم کورٹ

Express News

شرپسند بی وائی سی کا مسنگ پرسنز بیانیہ بے نقاب، لاپتا شخص فتنۃ الہندوستان کا دہشت گرد نکلا

Express News

لاہور: یونیورسٹی کی طالبہ کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے والا رکشہ ڈرائیور گرفتار

Express News

پی ٹی آئی راہنماوں کیخلاف چالان جمع نہ کروانے پر سخت اقدام، پولیس افسر کو ایک ماہ قید کی سزا

Express News

چمن بارڈر پر ون ڈاکومنٹ پالیسی کا نفاذ، 500 نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کی فراہمی کا فیصلہ

Express News

پاکستان میں بنجر زمینوں کی بحالی اور جدید زراعت کے فروغ کی جانب بڑا قدم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو