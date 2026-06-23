کراچی میں سمندری ہوائیں مکمل طور پر فعال، صبح و رات کے وقت بوندا باندی کا امکان

صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے

آفتاب خان June 23, 2026
facebook whatsup

کراچی میں 3 روز کے دوران مطلع جزوی ابر آلود، گرم اور مرطوب کا امکان ہے جبکہ اس دوران کبھی کبھار تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔

محکمہ موسمیات کے مطابق چلنے اور رات کے کراچی میں صبح و رات کے اوقات میں کہیں کہیں بوندا باندی کا امکان ہے، اگلے چند روز کے دوران سمندری ہوائیں مکمل طور پر فعال رہنے کا امکان ہے۔

کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 3 روز کے دوران 34 تا 36 ڈگری کے درمیان ریکارڈ ہو سکتا ہے، صبح کے وقت نمی کا تناسب 75 اور شام کے وقت 65 فیصد تک رہنے کی توقع ہے۔

صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے تاہم آج دادو کے اضلاع میں چند مقامات پر گرد آلود ہوائیں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش بوندا باندی ہو سکتی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق ساحلی علاقوں میں موسم جزوی ابر آلود رہنے اور کبھی کبھار تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ کہیں کہیں بوندا باندی ہونے کی توقع ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

جج کی نیت صرف اللہ جانتا ہے، ہمیں اس طرف نہ لے کر جائیں کہ بے ایمان لکھ دیں، سپریم کورٹ

Express News

شرپسند بی وائی سی کا مسنگ پرسنز بیانیہ بے نقاب، لاپتا شخص فتنۃ الہندوستان کا دہشت گرد نکلا

Express News

لاہور: یونیورسٹی کی طالبہ کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے والا رکشہ ڈرائیور گرفتار

Express News

پی ٹی آئی راہنماوں کیخلاف چالان جمع نہ کروانے پر سخت اقدام، پولیس افسر کو ایک ماہ قید کی سزا

Express News

چمن بارڈر پر ون ڈاکومنٹ پالیسی کا نفاذ، 500 نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کی فراہمی کا فیصلہ

Express News

پاکستان میں بنجر زمینوں کی بحالی اور جدید زراعت کے فروغ کی جانب بڑا قدم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو