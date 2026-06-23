اڈیالہ جیل کے قریب پی ٹی آئی کے کارکنان میں جھگڑا، قیادت روکتی رہ گئی

ایک گروپ کو امجد خان جبکہ دوسرے کو شاہد خٹک نے سمجھایا، علیمہ خان کے آنے پر کارکنان بمشکل رُکے

ویب ڈیسک June 23, 2026
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فوٹو: فائل

اڈیالہ روڈ پر پی ٹی آئی کے دو گروپوں کے درمیان جھگڑا اور گورکھپور فیکٹری ناکے پر کارکنان گتھم گتھا ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کیلیے اڈیالہ جیل کیلیے آنے والے کارکنان کے درمیان گورکھپور فیکٹرے ناکے کے قریب تلخ کلامی کے بعد جھگڑا ہوا۔

پی ٹی آئی کی قیادت نے کارکنان کو روکنے کی کوشش کی جبکہ پارلیمانی لیڈر شاہد خٹک بیچ بچاؤ کراتے رہے تاہم کسی نے ایک نہ سکی اور کارکنان نے ایک دوسرے کو دھکے مارے، ہاتھا پائی اور ایک دوسرے کو لغوایات بھی بکیں۔ 

کارکنان نے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کو دھکے دیے جبکہ جھگڑا کرنے والے کارکنان نے فوٹیج بنانے والے میڈیا نمائندگان سے موبائل فون چھیننے کی بھی کوشش کی۔

اس ساری صورت حال کو دیکھ کر علیمہ خان موقع پر پہنچیں اور کارکنان کو روکنے کی ہدایت کی جس پر اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے انہیں روک دیا۔

پی ٹی آئی ذرایع نے بتایا کہ دونوں گروپس کے لوگ خیبر پختونخوا سے آئے تھے، ایک گروپ  سوات سے  پی ٹی آئی ایم این امجد خان کے ساتھ  آیا۔

ایک گروپ کو امجد خان جبکہ دوسرے کو شاہد خٹک سمجھاتے رہے اور اس دوران کسی اقبال کا نام لے کر لعن طعن بھی کی۔
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