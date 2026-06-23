راولپنڈی میں جلوس کے شرکا کو گرمی سے بچانے کیلیے سہولت

اس جدید گاڑی سے ٹھنڈے پانی کی مکس رم جھم پھوار کیساتھ ٹھنڈی ہوا پھینکی جارہی ہے

ویب ڈیسک June 23, 2026
facebook whatsup

راولپنڈی کی انتظامیہ نے محرم الحرام کی مناسبت سے نکلنے والے جلوسوں میں گرمی کے پیش نظر عزاداروں کیلیے زبردست انتظام کیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پنجاب حکومت کی ہدایت پر انتظامیہ نے شدید حبس، گرمی کی وجہ سے عزاداروں کیلیے پانی میں پھوار ملی ہوا پھینکنے والی گاڑی جلوس کے روٹ پر کھڑی کردی ہے۔

انتظامیہ کے مطابق اس جدید گاڑی سے ٹھنڈے پانی کی مکس رم جھم پھوار کیساتھ ٹھنڈی ہوا پھینکی جارہی ہے۔ عزاداروں کی بڑی تعداد خصوصی طور بچے خوش ہیں اور انہیں راحت مل رہی ہے۔

یہ جدید گاڑی پچاس میٹر تک ٹھنڈی پانی ملی پھوار ہوا برساتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر حسن وقار چیمہ کی خصوصی ہدایت پر یہ گاڑی جلوس کیلیے بھیجی گئی ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

جج کی نیت صرف اللہ جانتا ہے، ہمیں اس طرف نہ لے کر جائیں کہ بے ایمان لکھ دیں، سپریم کورٹ

Express News

شرپسند بی وائی سی کا مسنگ پرسنز بیانیہ بے نقاب، لاپتا شخص فتنۃ الہندوستان کا دہشت گرد نکلا

Express News

لاہور: یونیورسٹی کی طالبہ کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے والا رکشہ ڈرائیور گرفتار

Express News

پی ٹی آئی راہنماوں کیخلاف چالان جمع نہ کروانے پر سخت اقدام، پولیس افسر کو ایک ماہ قید کی سزا

Express News

چمن بارڈر پر ون ڈاکومنٹ پالیسی کا نفاذ، 500 نوجوانوں کو بیرون ملک روزگار کی فراہمی کا فیصلہ

Express News

پاکستان میں بنجر زمینوں کی بحالی اور جدید زراعت کے فروغ کی جانب بڑا قدم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو