صوبے مقامی حکومتوں کو اختیارات منتقل کرنے میں بڑی رکاوٹ

کراچی:
وفاقی حکومت سے مالی وسائل اور اختیارات حاصل کرنیوالے صوبے خودمقامی حکومتوں کو اختیارات منتقل کرنے میں رکاوٹ بن گئے ہیں، جس کے باعث 18ویں آئینی ترمیم کے تحت نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی کاعمل ادھورا رہ گیاہے۔
اقتصادی پالیسی و بزنس ڈیولپمنٹ کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2026-27 میں صوبوں کو وفاقی حکومت سے تقریباً 9۔2 کھرب روپے منتقل کیے جائیں گے، تاہم مقامی حکومتوں کوصرف 1۔8 کھرب روپے ملیں گے، عوام کے سب سے قریب موجودمقامی حکومتیں وسائل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نظرانداز ہیں۔
رپورٹ کے مطابق پنجاب کو وفاقی منتقلیوں میں 8۔1 فیصداضافہ ملے گا، مقامی حکومتوں کیلیے مختص فنڈز میں 11۔8 فیصدکمی متوقع ہے،جس سے وفاقی وسائل میں مقامی حکومتوں کاحصہ 22۔8 فیصدسے کم ہو کر 18۔6 فیصد رہ جائیگا، بلوچستان میں بھی وفاقی وصولیوں میں 4۔1 فیصداضافے کے باوجودمقامی حکومتوں کیلیے فنڈز میں 9۔2 فیصد کمی کاامکان ظاہرکیاگیا۔
ماہر معاشیات ڈاکٹر جاذب ممتاز نے کہاکہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات تو منتقل کر دیے گئے،صوبے خود یہ اختیارات ضلعی اورمقامی سطح تک منتقل کرنے میں ناکام رہے۔ دوسری جانب سندھ اورخیبرپختونخوانے مقامی حکومتوں کیلیے مختص رقوم میں نسبتاً اضافہ کیاہے،سندھ نے مقامی حکومتوں کو دی جانیوالی منتقلیوں میں 147 فیصد، جبکہ خیبرپختونخوا نے 9۔5 فیصد اضافہ کیا، تاہم ماہرین کے مطابق یہ اضافہ بھی ضرورت کے مقابلے میں ناکافی ہے۔
سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشی ایٹوکے ایگزیکٹو ڈائریکٹرمختار احمد علی کاکہناہے کہ آئین کے آرٹیکل 140 اے کے باوجودصوبوں نے سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات مقامی حکومتوں کومنتقل نہیں کیے۔
ڈاکٹر جاذب ممتاز نے کراچی کی مثال دیتے ہوئے کہاکہ 2010-11 سے 2024-25 تک سندھ کے ترقیاتی اخراجات میں شہرکو اسکی آبادی کے تناسب سے کہیں کم فنڈز ملے،جس کے باعث کراچی کو تقریباً 1۔36 کھرب روپے کے ترقیاتی خسارے کاسامناکرنا پڑا۔
سسٹین ایبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹی ٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرڈاکٹر عابد قیوم سلہری نے کہاکہ پاکستان کے کمزور سماجی اشاریے مقامی حکومتوں کی عدم فعالیت سے جڑے ہوئے ہیں، انسانی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مقامی حکومتوں کو مناسب فنڈنگ اور اختیارات فراہم نہ کیے جائیں۔
پاکستان بزنس فورم کے چیف آرگنائزر احمد جواد نے کہاکہ ملک میں اختیارات کی حقیقی نچلی سطح تک منتقلی کی سب سے سنجیدہ کوشش مشرف دور میں ہوئی تھی،صوبائی حکومتیں مضبوط مقامی حکومتوں کو سیاسی طاقت کیلیے خطرہ سمجھتی ہیں ۔