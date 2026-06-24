فیفا ورلڈکپ: ’میں واپس آگیا ہوں‘ رونالڈو کا دو گول کرکے ناقدین کو جواب

ذاتی ریکارڈز خوشی دیتے ہیں لیکن ان کی اولین ترجیح ہمیشہ ٹیم کی کامیابی ہوتی ہے، رونالڈو

اسپورٹس ڈیسک June 24, 2026
facebook whatsup

پرتگال کے عالمی شہرت یافتہ فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے ازبکستان کے خلاف شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے ناقدین کو بھرپور جواب دے دیا۔

پرتگال نے گروپ کے اہم میچ میں ازبکستان کو 0-5 سے شکست دی جس میں 41 سالہ رونالڈو نے دو گول اسکور کیے۔

میچ کے بعد رونالڈو نے کیمرے کے سامنے جذباتی انداز میں ’میں واپس آ گیا ہوں‘ کا نعرہ لگایا، جو ان لوگوں کے لیے واضح پیغام تھا جنہوں نے ورلڈ کپ کے آغاز میں ان کی صلاحیتوں پر سوالات اٹھائے تھے۔

ابتدائی میچ میں ڈی آر کانگو کے خلاف پرتگال کے مایوس کن 1-1 ڈرا کے بعد رونالڈو کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

رونالڈو نے میچ کے چھٹے منٹ میں گول کرکے اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔ بعد ازاں برونو فرنینڈس کے شاندار پاس پر دوسرا گول اسکور کرکے اپنی کارکردگی کو مزید یادگار بنا دیا۔

اس کے ساتھ ہی وہ فٹبال ورلڈ کپ کے چھ مختلف ایڈیشنز میں گول کرنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بھی بن گئے۔

میچ کے بعد رونالڈو نے کہا کہ ذاتی ریکارڈز خوشی دیتے ہیں لیکن ان کی اولین ترجیح ہمیشہ ٹیم کی کامیابی ہوتی ہے۔

انہوں نے اعتراف کیا کہ گزشتہ ہفتہ مشکلات سے بھرپور تھا تاہم ٹیم نے محنت اور اعتماد کے ذریعے بھرپور واپسی کی اور اب وہ مزید بہتر کھیل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

منگیتر کی موت کے باوجود ٹیم کی مدد کیلیے میدان پہنچنے والے کیوی لیجنڈ انتقال کرگئے

Express News

فیفا ورلڈکپ: ڈونلڈ ٹرمپ کی فائنل میں شرکت کی تصدیق، فاتح ٹیم کو ٹرافی دیں گے

Express News

فیفا ورلڈکپ: ڈی آر کانگو کو شکست، کولمبیا نے ناک آؤٹ مرحلے میں رسائی حاصل کرلی

Express News

فیفا ورلڈکپ: ’میں واپس آگیا ہوں‘ رونالڈو کا دو گول کرکے ناقدین کو جواب

Express News

فیفا ورلڈکپ: پاناما باہر، کروشیا کی ناک آؤٹ مرحلے میں رسائی کی امیدیں برقرار

Express News

آئی سی سی ویمنر ٹی 20 ورلڈ کپ، آسٹریلیا کے سامنے پاکستان بے بس، مسلسل چوتھی شکست

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو