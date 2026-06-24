سمانتھا روتھ پربھو پہلے بچے کی ماں بننے والی ہیں؟

اپنی نئی فلم کی کامیابی کے موقع پر جشن مناتے ہوئے تصاویر میں سمانتھا کا بے بی ہمپ واضح تھا

ویب ڈیسک June 24, 2026
facebook whatsup

جنوبی بھارتی فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ سمانتھا روتھ پربھو ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی ہیں، تاہم اس بار وجہ ان کی نئی فلم نہیں بلکہ ذاتی زندگی سے جڑی ایک اہم خبر ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سمانتھا اپنے پہلے بچے کی متوقع آمد کی خوشیاں منانے والی ہیں۔

رپورٹس کے مطابق 39 سالہ اداکارہ اپنے شوہر اور فلم ساز راج ندیمورو کے ساتھ اپنے پہلے بچے کی منتظر ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سمانتھا اس وقت حمل کے ابتدائی مرحلے میں ہیں جبکہ نومبر یا دسمبر 2026 میں بچے کی پیدائش متوقع ہے۔

اداکارہ کے مداحوں میں یہ قیاس آرائیاں اس وقت زور پکڑ گئیں جب سوشل میڈیا پر ان کی چند حالیہ ویڈیوز وائرل ہوئیں۔ ان ویڈیوز میں سمانتھا سفید ٹی شرٹ اور نیلی جینز میں دکھائی دیں، جہاں بعض صارفین نے ان کے جسمانی انداز میں معمولی تبدیلی محسوس کرتے ہوئے حمل سے متعلق قیاس آرائیاں شروع کر دیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اگرچہ سمانتھا روتھ پربھو اور راج ندیمورو نے تاحال ان خبروں کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید، تاہم بھارتی میڈیا کے مطابق قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ اطلاعات حقیقت پر مبنی ہو سکتی ہیں۔

یاد رہے کہ سمانتھا اور راج ندیمورو نے یکم دسمبر 2025 کو کوئمبٹور میں واقع لنگا بھیروی ٹیمپل میں سادگی کے ساتھ شادی کی تھی۔ شادی کی تقریب میں صرف خاندان کے قریبی افراد اور چند دوستوں نے شرکت کی تھی۔ بعد ازاں دونوں کی شادی کی تصاویر منظرعام پر آئیں، جنہوں نے ان کے تعلق سے متعلق کئی ماہ سے جاری افواہوں کی تصدیق کر دی تھی۔

دوسری جانب سمانتھا ان دنوں اپنی حالیہ تیلگو فلم ’’ما انتی بانگارام‘‘ کی کامیابی سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی کی شادی کی تیاریاں آخری مرحلے میں، تاریخ بھی سامنے آگئی؟

Express News

خفیہ شادی کی تصدیق کے بعد ٹام ہالینڈ اور زینڈایا کی رومانوی تصاویر وائرل

Express News

کرینہ کپور نے جسپریت بمراہ کو دلچسپ چیلنج کردیا

Express News

بھارتی اداکار پرکاش راج قانونی چنگل میں پھنس گئے، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری

Express News

’’مولے نوں مولا نہ مارے تے مولا نئیں مردا‘‘، سلطان راہی دلوں میں آج بھی زندہ

Express News

میڈونا کی بائیوپک کیوں نہ بن سکی؟ پاپ کوئین نے برسوں بعد خاموشی توڑ دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو