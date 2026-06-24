کراچی سے براستہ دبئی چین جانے والے مسافر سے بھاری مالیت کی غیر ملکی کرنسی برآمد

کراچی:
پاکستان کسٹمز نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے دبئی کے راستے شنگھائی جانے والے مسافر کے قبضے سے بھاری مالیت کی غیرملکی کرنسی برآمد کر لی۔
کسٹمز حکام کے مطابق مسافر کے سامان کی جانچ کے دوران اسکریننگ مشین نے بیگ میں کرنسی کی موجودگی کی نشاندہی کی، جس کے بعد تفصیلی تلاشی میں مختلف ممالک کی کرنسی برآمد ہوئی۔
کسٹمز حکام کے مطابق برآمد ہونے والی غیرملکی کرنسی میں 20 ہزار امریکی ڈالر، ایک ہزار 410 چینی یوآن اور ایک ہزار 770 درہم شامل ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی پوچھ گچھ کے دوران مسافر نے اپنے پاس صرف 4 ہزار امریکی ڈالر موجود ہونے کا بیان دیا تھا، تاہم بیگ کی تلاشی کے دوران اس سے اس سے کہیں زیادہ مالیت کی غیرملکی کرنسی برآمد ہوئی۔
پاکستان کسٹمز نے برآمد شدہ غیرملکی کرنسی کو کسٹمز ایکٹ کے تحت ضبط کر لیا ہے، جبکہ مسافر کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے۔ حکام کے مطابق معاملے کی مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔