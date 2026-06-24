فیفا ورلڈکپ: امریکا میں سیکیورٹی الرٹ، 300 سے زائد غیر مجاز ڈرونز ضبط

ایف بی آئی کی خصوصی ٹیمیں اسٹیڈیمز کے اطراف تعینات ہیں جو ڈرونز کا سراغ لگا کر انہیں ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں

اسپورٹس ڈیسک June 24, 2026
facebook whatsup

امریکا میں جاری فیفا ورلڈ کپ 2026 کے دوران سیکیورٹی اداروں نے میچ کے مختلف وینیوز اور فین زونز کے اطراف سے 300 سے زائد غیر مجاز ڈرونز ضبط کر لیے ہیں۔

امریکی حکام کے مطابق ٹورنامنٹ کے آغاز سے ہی ڈرون سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ شائقین اور کھلاڑیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔

ورلڈ کپ میچز کے دن اسٹیڈیم کے تین میل کے دائرے اور تین ہزار فٹ کی بلندی تک ہر قسم کی فضائی سرگرمی، بشمول ڈرون پرواز، ممنوع قرار دی گئی ہے۔ یہی پابندیاں فین زونز پر بھی نافذ ہیں۔

امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات نہ صرف عوامی تحفظ بلکہ ممکنہ دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی کیے گئے ہیں۔

ایف بی آئی کی خصوصی ٹیمیں اسٹیڈیمز کے اطراف تعینات ہیں جو غیر قانونی ڈرونز کا سراغ لگا کر انہیں ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

حکام کے مطابق قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرون آپریٹرز کو ایک لاکھ ڈالر تک جرمانے، آلات کی ضبطی اور فوجداری کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے میکسیکو میں جنوبی کوریا کی ٹیم کے تربیتی مرکز کے اوپر ایک غیر رجسٹرڈ ڈرون کو بھی مار گرایا گیا تھا جس کے بعد جاسوسی کے خدشات نے جنم لیا۔

اس واقعے نے ورلڈ کپ کے دوران سیکیورٹی انتظامات کی اہمیت کو مزید اجاگر کر دیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

منگیتر کی موت کے باوجود ٹیم کی مدد کیلیے میدان پہنچنے والے کیوی لیجنڈ انتقال کرگئے

Express News

فیفا ورلڈکپ: ڈونلڈ ٹرمپ کی فائنل میں شرکت کی تصدیق، فاتح ٹیم کو ٹرافی دیں گے

Express News

فیفا ورلڈکپ: ڈی آر کانگو کو شکست، کولمبیا نے ناک آؤٹ مرحلے میں رسائی حاصل کرلی

Express News

فیفا ورلڈکپ: ’میں واپس آگیا ہوں‘ رونالڈو کا دو گول کرکے ناقدین کو جواب

Express News

فیفا ورلڈکپ: پاناما باہر، کروشیا کی ناک آؤٹ مرحلے میں رسائی کی امیدیں برقرار

Express News

آئی سی سی ویمنر ٹی 20 ورلڈ کپ، آسٹریلیا کے سامنے پاکستان بے بس، مسلسل چوتھی شکست

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو