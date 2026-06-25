فیفا ورلڈ کپ، برازیل نے اسکاٹ لینڈ کو 3-0 سے روند ڈالا

MIAMI:
برازیل نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ سی کے اپنے آخری میچ میں اسکاٹ لینڈ کو 0-3 سے شکست دے کر نہ صرف ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ پکی کر لی بلکہ گروپ میں پہلی پوزیشن بھی اپنے نام کر لی۔
میامی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ کی ایک اور خاص بات اسٹار فٹبالر نیمار کی تقریباً تین برس بعد قومی ٹیم میں واپسی تھی۔
64 ہزار سے زائد شائقین کی موجودگی میں برازیل نے آغاز ہی سے جارحانہ کھیل پیش کیا اور ساتویں منٹ میں وینیسیئس جونیئر نے ٹیم کو برتری دلا دی۔
اسکاٹش مدافع اسکاٹ میک کینا کی غلطی سے ملنے والی گیند پر رایان نے وینیسیئس کو پاس دیا جنہوں نے گول کیپر اینگس گن کو چکمہ دے کر آسانی سے گیند جال میں پہنچا دی۔
پہلے ہاف میں وینیسیئس نے ایک اور گول بھی اسکور کیا تھا تاہم وی اے آر کے جائزے کے بعد فاؤل قرار دے کر اسے مسترد کر دیا گیا۔
اس کے باوجود برازیل مسلسل دباؤ برقرار رکھنے میں کامیاب رہا جبکہ اسکاٹ لینڈ اپنی محدود مواقع سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔
پہلے ہاف کے اختتامی لمحات میں برازیل نے دوسرا گول اس وقت کیا جب برونو گیمارائش کے عمدہ کراس پر وینیسیئس نے ہیڈر کے ذریعے گیند جال میں پہنچا دی۔ یہ ٹورنامنٹ میں ان کا چوتھا گول تھا جس کے بعد وہ گولڈن بوٹ کی دوڑ میں نمایاں امیدوار بن گئے ہیں۔
دوسرے ہاف میں بھی برازیل کا غلبہ برقرار رہا اور میتھیوس کونیا نے ایک خوبصورت ٹیم موو مکمل کرتے ہوئے تیسرا گول اسکور کر دیا۔ اس گول میں بھی برونو گیمارائش نے اہم کردار ادا کیا اور میچ میں اپنی دوسری اسسٹ درج کرائی۔
میچ کا سب سے جذباتی لمحہ اس وقت آیا جب کوچ کارلو اینچیلوتی نے 34 سالہ نیمار کو میدان میں اتارا۔
اکتوبر 2023 کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب نیمار نے برازیل کی قومی ٹیم کی نمائندگی کی جس پر اسٹیڈیم میں موجود شائقین نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔
دوسری جانب اسکاٹ لینڈ پورے میچ میں مؤثر حملے کرنے میں ناکام رہا۔ برازیل کے گول کیپر الیسن بیکر نے بھی چند مواقع پر عمدہ بچاؤ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کا کلین شیٹ برقرار رکھا۔
اس کامیابی کے ساتھ برازیل سات پوائنٹس کے ساتھ گروپ سی میں سرفہرست رہا جبکہ مراکش نے ہیٹی کو شکست دے کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔
برازیل نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ ٹائٹل کے مضبوط ترین امیدواروں میں شامل ہے جبکہ نیمار کی واپسی نے ٹیم کے مداحوں کے حوصلے مزید بلند کر دیے ہیں۔