اسلام آباد؛ تین چین باشندوں سمیت انسانی اعضا کی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان گرفتار

تفتیش کاروں نے کارروائی کے دوران ملزمان کو گرفتار کرلیا، جن کی شناخت مخفی رکھی جا رہی ہے، ایف آئی اے ذرائع

صالح مغل June 25, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر ایف سیون ون میں ایک گھر پر بڑی کارروائی کی اور مبینہ طور پر انسانی اعضا کی اسمگلنگ میں ملوث تین چینی باشندے اور دو پاکستانیوں کو گرفتار کرلیا۔

ایف آئی اے کے مطابق اسلام آباد کے سیکٹر ایف سیون ون میں ایک گھر پر چھاپہ مارا گیا اور اس دوران ایف آئی اے کے تفتیش کاروں نے انسانی اعضا کی اسمگلنگ میں ملوث تین چینی اور دو پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا تاہم زیر حراست ملزمان کی شناخت مخفی رکھی جارہی ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ ایف آئی اے نے دوران تلاشی گھر سے مختلف انسانی اعضا برآمد کیے اور مبینہ طور پر پاکستانی شہری چینی اسمگلرز کےساتھ بطور ڈرائیور سپلائی کام کرتے تھے۔

ایف آئی اے نے بتایا کہ تمام ملزمان کو نامعلوم مقام پر تفتیش کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے اور کیس پر کام جاری ہے اور تفصیل بعد میں جاری کردی جائے گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی، بیوی کے قتل کیس میں گرفتار شوہر بھی پُراسرار طور پر پولیس تحویل میں دم توڑ گیا

Express News

ماں کے گھر جانے پر 10 سالہ بچے کو تشدد کر کے قتل کرنے والے والد اور چچا گرفتار

Express News

اسلام آباد، بھارہ کہو بائی پر ٹرک الٹ گیا، بچہ اور خاتون جاں بحق، بچی شدید زخمی

Express News

پشاور؛ 15 سالہ لڑکی کا مبینہ گینگ ریپ، ملزمان نے بلیک میل کرنے کیلئے ویڈیو بھی بنا ڈالی

Express News

لاہور؛ رشوت مانگنے پر ٹرینی سب انسپکٹر کے خلاف بھیک مانگنے کا مقدمہ درج

Express News

کراچی، ایس آئی یو پولیس مقابلے میں بھتہ خور ملزم زخمی حالت میں گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو