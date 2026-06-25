نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایف آئی اے امیگریشن کی کارروائی، انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام

واٹس ایپ چیٹ سے فرانس کے غیرقانونی سفر کی منصوبہ بندی اور انسانی اسمگلروں سے مبینہ روابط کے شواہد بھی سامنے آئے، حکام

ویب ڈیسک June 25, 2026
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فوٹو: فائل

وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) امیگریشن نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر جعلی ویزا اور انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتے ہوئے قطر جانے والے دو مسافروں کو دوران امیگریشن کلیئرنس مشکوک قرار دیتے ہوئے سیکنڈری پروفائلنگ کے لیے ریفر کردیا۔

ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ ایف آئی اے امیگریشن کی جانب سے نیواسلام آباد ایئرپورٹ پر تفصیلی جانچ کے دوران ایک مسافر کے پاسپورٹ پر لگا جنوبی افریقہ کا ویزا مشکوک  اور جعلی پایا گیا اور مزید تفتیش میں دونوں مسافروں کے موبائل فونز سے معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی پی این آر پر سفر کر رہے تھے۔

بیان میں بتایا گیا کہ واٹس ایپ چیٹ سے فرانس کے غیرقانونی سفر کی منصوبہ بندی اور انسانی اسمگلروں سے مبینہ روابط کے شواہد بھی سامنے آئے۔

مزید بتایا گیا کہ موبائل فون سے مختلف پاسپورٹس اور سفری ٹکٹوں کی تصاویر بھی برآمد ہوئیں، جو انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک سے تعلق کی نشان دہی کرتی ہیں۔

حکام نے بتایا کہ ایف آئی اے نے دونوں مسافروں کو آف لوڈ کرتے ہوئے مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد کے حوالے کر دیا۔
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