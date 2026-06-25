متحدہ عرب امارات کے بعد عراق کا بھی اوپیک سے علیحدہ ہونے کا عندیہ؛ بڑا مطالبہ کردیا

یکم مئی کو متحدہ عرب امارات نے بھی اوپیک سے 60 سالہ رشتہ ختم کردیا تھا

ویب ڈیسک June 25, 2026
facebook whatsup

عراق نے تیل کے پیداواری ممالک کی تنظیم اوپیک سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران جنگ میں اس کی تیل کی صنعت کو پہنچنے والے نقصان اور ملکی اقتصادی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے خام تیل کی پیداوار کا کوٹہ بڑھایا جائے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عراقی وزارتِ تیل کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق خود اوپیک کا بانی رکن ہے اور حالیہ جنگ سے دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک کی طرح شدید متاثر ہوا ہے۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عراق کی معیشت کا تقریباً 90 فیصد انحصار تیل کی برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی پر ہے اس لیے پیداوار میں کسی بھی قسم کی پابندی ملکی بجٹ اور اقتصادی استحکام پر براہِ راست اثر انداز ہوتی ہے۔

وزارت پیٹرولیم کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عراق مسلسل اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ اوپیک رکن ممالک کی پیداواری بنیاد کا ازسرِ نو جائزہ لے تاکہ ہر ملک کی حقیقی اور پائیدار پیداواری صلاحیت کے مطابق کوٹے مقرر کیے جا سکیں۔

عراقی وزارت پیٹرولیم کے بیان میں مزید کہا گیا کہ عراق کے منفرد سیکیورٹی اور اقتصادی حالات کو بھی اس عمل میں خصوصی اہمیت دی جانی چاہیے۔

وزارتِ تیل نے بتایا کہ اوپیک نے رکن ممالک کی پیداواری صلاحیتوں کے نئے جائزے کا عمل شروع کر دیا ہے جس کے بعد کوٹوں میں ردوبدل کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔

دوسری جانب بعض میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ عراق اوپیک سے علیحدگی پر غور کر رہا ہے۔

عراقی وزارتِ تیل کے ترجمان سلیم الرکابی نے کہا کہ اس وقت عراق کا تنظیم چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں اور وہ اوپیک کے تمام ضوابط اور فیصلوں کا پابند ہے۔

البتہ انھوں نے یہ بھی واضح کیا کہ عراق کو اس کی پیداواری صلاحیت کے مطابق زیادہ کوٹہ دیا جانا چاہیے۔ اگر اوپیک عراق کے پیداواری کوٹے میں اضافہ نہیں کرتی تو پھر حکومت کو تنظیم میں رہنے یا نہ رہنے کے حوالے سے فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے۔

یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات نے یکم مئی 2026 سے اوپیک اور اوپیک پلس کی تقریباً 60 سالہ رکنیت باضابطہ طور پر ختم کر دی۔

اس کا مقصد اوپیک کی پیداواری پابندیوں سے آزاد ہو کر اپنی تیل کی پیداوار میں اضافہ کرنا، زیادہ سے زیادہ تیل کی آمدنی حاصل کرنا اور مستقبل میں ہائیڈروکاربن کے دور کے بتدریج خاتمے سے قبل اپنے توانائی وسائل سے بھرپور اقتصادی فائدہ اٹھانا ہے۔

اس فیصلے کے بعد متحدہ عرب امارات اپنی پیداواری پالیسی کا تعین قومی مفادات اور مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق خود کرنے کا مجاز ہو گیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

طالبان کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے ہیں، جرمنی

Express News

اسرائیل نے امریکا سے تل ابیب ائیرپورٹ خالی کرنے کا مطالبہ کردیا

Express News

جاپان میں 7.2 شدت کا زلزلہ، 4 افراد زخمی

Express News

ٹرمپ کا رویہ پھر سخت ہوگیا، پاسداران انقلاب بھی ہرمز میں جہازوں کے گزرنے سے متعلق مؤقف پر قائم

Express News

وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے کے جھٹکوں نے تباہی مچا دی، متعدد عمارتیں منہدم، ہزاروں ہلاکتوں کا خدشہ

Express News

ایران ہماری ہر بات مان رہا ہے، نہ مانا تو وہی کریں گے جو ضروری ہے، صدر ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو