پرانی یادیں؛ بالی ووڈ ہیرو 22 برس بعد اپنی ہیروئن کے ساتھ جلوہ گر ہونے کو تیار

بالی ووڈ میں نئی فلموں کے اعلانات معمول کی بات ہیں، لیکن بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک فلم تک محدود نہیں رہتیں بلکہ شائقین کو کئی برس پیچھے لے جاتی ہیں۔
ان دنوں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اکشے کمار اور روینہ ٹنڈن طویل وقفے کے بعد ایک بار پھر ایک ہی فلم میں نظر آنے والے ہیں اور یہ خبر خبر سوشل میڈیا پر شائقین کے لیے پرانی یادوں کو تازہ کرنے کی بڑی وجہ بن چکی ہے۔
اکشے کمار اور روینہ ٹنڈن نے 1990 کی دہائی میں متعدد کامیاب فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے۔ ان کی اسکرین پر موجود کیمسٹری کو اُس دور کے ناظرین نے بے حد پسند کیا، جبکہ ان کے کئی گانے اور مناظر آج بھی مختلف ٹی وی چینلز، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا پر دیکھے اور شیئر کیے جاتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کی دوبارہ اسکرین پر واپسی نے پرانے مداحوں کے ساتھ نئی نسل کی دلچسپی بھی بڑھا دی ہے۔
خاص بات یہ ہے کہ دونوں اداکار تقریباً 22 برس بعد ایک فلم میں اکٹھے دکھائی دیں گے۔ ان کی آخری مشترکہ فلم Police Force: An Inside Story تھی، جو 2004 میں ریلیز ہوئی تھی۔
اب دونوں اپنی اس آنے والی فلم Welcome To The Jungle میں دوبارہ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، جس کا اعلان ہوتے ہی فلمی حلقوں میں اس جوڑی کا ذکر دوبارہ شروع ہوگیا۔
یہ دلچسپ خبر مزید اہم اس وقت بن گئی جب روینہ ٹنڈن نے ایک حالیہ گفتگو میں اکشے کمار کی اداکاری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ گزرے ہوئے برسوں کے دوران اپنے فن میں مزید نکھر کر سامنے آئے ہیں۔
روینہ نے کہا کہ اکشے نے مسلسل محنت کے ذریعے اپنی اداکاری کو نئی بلندیوں تک پہنچایا اور آج وہ اپنے فن پر مکمل گرفت رکھنے والے اداکار ہیں۔ اتنے لمبے عرصے بعد بھی اکشے کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہیں وہی پرانا اعتماد اور آسانی محسوس ہوئی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔
ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ بالی ووڈ میں کئی اداکار ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ کام کرتے رہے ہیں، مگر ہر جوڑی کو وہ عوامی مقبولیت نہیں ملتی جو چند منتخب جوڑیوں کے حصے میں آتی ہے۔
اکشے کمار اور روینہ ٹنڈن بھی انہی جوڑیوں میں شمار ہوتے ہیں جنہیں 1990 کی دہائی کی نمایاں آن اسکرین پارٹنرشپس میں گنا جاتا ہے۔ بالی ووڈ کی تاریخ میں ایسی مقبول جوڑیوں کا بار بار ایک ساتھ کاسٹ ہونا ایک معروف روایت رہی ہے۔
فلمی مبصرین کا کہنا ہے کہ پرانی مقبول جوڑیوں کی واپسی صرف جذباتی وابستگی پیدا نہیں کرتی بلکہ مختلف عمر کے ناظرین کو ایک ہی فلم کے گرد جمع بھی کر دیتی ہے۔
اسی طرح بزرگ ناظرین بھی اپنی پسندیدہ یادوں کے باعث فلم کا انتظار کرتے ہیں جبکہ نوجوان نسل یہ جاننے میں دلچسپی لیتی ہے کہ آخر وہ کون سی بات تھی جس نے اس جوڑی کو برسوں تک مقبول رکھا۔
دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ بالی ووڈ میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران کئی معروف اداکاروں اور ہدایت کاروں کی پرانی شراکت داریاں دوبارہ بحال ہوئی ہیں۔
فلم ساز اس رجحان کو اس لیے بھی اہم سمجھتے ہیں کیونکہ کامیاب ماضی رکھنے والی تخلیقی ٹیمیں شائقین کی توجہ حاصل کرنے میں نسبتاً آسانی محسوس کرتی ہیں، تاہم ہر فلم کی کامیابی کا فیصلہ آخرکار ناظرین ہی کرتے ہیں۔
اب سب کی نظریں Welcome To The Jungle پر ہیں۔ شائقین منتظر ہیں کہ کیا اکشے کمار اور روینہ ٹنڈن کی یہ نئی ملاقات وہی جادو دوبارہ پیدا کر پائے گی جس نے انہیں ماضی میں بالی ووڈ کی ایور گرین جوڑیوں میں شامل کیا تھا، یا پھر وقت کے ساتھ ان کی اسکرین کیمسٹری نے کوئی نیا رنگ اختیار کر لیا ہے۔
اس سوال کا جواب فلم کی ریلیز کے بعد ہی سامنے آئے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ صرف ان دونوں کا دوبارہ ایک فریم میں نظر آنا ہی لاکھوں فلم بینوں کے لیے بڑی دلچسپی کی وجہ بن چکا ہے۔