عمانی وزیر خارجہ اور اُن کے ہم منصب کے درمیان علاقائی کشیدگی کو لے کر ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق عمانی وزیر خارجہ بدر البصیدی اور ان کے مصری ہم منصب بدر عبدلطی نے ٹیلیفون کال کے دوران کشیدگی پر قابو پانے کے لیے علاقائی پیش رفت اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزراء نے نئے مذاکرات اور وسیع تر سیاسی مفاہمت کے لیے حالات پیدا کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا جبکہ باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات چیت کی، بشمول سمندری راستوں کی حفاظت اور توانائی کے بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے۔
آبنائے ہرمز اور دیگر اہم بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کا معاملہ بھی زیرِ بحث آیا۔ انہوں نے علاقائی سلامتی اور استحکام کو مستحکم کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان مسلسل ہم آہنگی اور پرامن سیاسی حل کی حمایت کی اہمیت پر بھی زور دیا۔