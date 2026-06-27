فیفا ورلڈکپ: ایران متنازع فیصلے کے باعث فتح سے محروم، اگلے مرحلے کی امیدیں تاحال برقرار

مصر نے کھیل کے پانچویں منٹ میں محمود صابر کے گول کی بدولت برتری حاصل کی تاہم ایران نے جلد ہی حساب برابر کردیا

اسپورٹس ڈیسک June 27, 2026
facebook whatsup

ایران اور مصر کے درمیان سیئٹل میں کھیلا گیا فیفا ورلڈکپ گروپ مرحلے کا اہم مقابلہ 1-1 سے برابر رہا۔

اس نتیجے کے بعد مصر نے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کرلیا تاہم ایران کی پری کوارٹر فائنل تک رسائی کی امیدیں اب بھی دیگر گروپس کے نتائج سے وابستہ ہیں۔

میچ کے آخری لمحات میں ایران کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب شجاع خلیل زادہ کا گول وی اے آر کے طویل جائزے کے بعد آف سائیڈ قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔

گول کے بعد خلیل زادہ نے خوشی میں اپنی شرٹ اتاری، دھوپ کا چشمہ پہن کر تصویر بھی بنوائی لیکن چند لمحوں بعد فیصلہ ان کے خلاف آ گیا۔

اس کے فوراً بعد اضافی وقت کے ساتویں منٹ میں سعید عزت اللہی کا ہیڈر کراس بار سے ٹکرا گیا جس سے ایران فتح سے محروم رہ گیا۔

مصر نے کھیل کے پانچویں منٹ میں محمود صابر کے گول کی بدولت برتری حاصل کی تاہم ایران نے جلد ہی جواب دیا۔

مہدی طارمی کی پنالٹی اگرچہ مصطفیٰ شوبیر نے روک لی لیکن ریباؤنڈ پر رامین رضائیان نے شاندار گول کرکے مقابلہ برابر کر دیا۔

اس ڈرا کے ساتھ ایران نے گروپ مرحلے کے تینوں میچ برابر کھیلے جبکہ مصر پہلے ہی اگلے مرحلے میں جگہ یقینی بنا چکا تھا اور گروپ میں دوسرے نمبر پر رہا۔

ایران کی ٹیم اب بہترین تیسرے نمبر پر رہنے والی آٹھ ٹیموں میں شامل ہونے کی امید رکھتی ہے۔

اس کے لیے ضروری ہے کہ گروپ ایل میں کروشیا گھانا سے ہار جائے، یا گروپ کے میں ڈی آر کانگو ازبکستان کو شکست نہ دے یا گروپ جے میں الجزائر یا آسٹریا میں سے کوئی ایک ٹیم کامیابی حاصل کرے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: انگلینڈ نے آخری گروپ میچ سے قبل ہی ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنالی

Express News

آئرلینڈ نے چھ اہم کھلاڑیوں کی غیر موجودگی کے باوجود بھارت کو تاریخی شکست دے دی

Express News

فیفا ورلڈکپ: کیپ وردے نے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بناکر تاریخ رقم کردی

Express News

فیفا ورلڈکپ: اسپین نے یوروگوئے کو شکست دے کر ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی

Express News

پرو ہاکی لیگ: بھارت نے پاکستان کوشکست دے دی، گرین شرٹس کی مسلسل 15ویں شکست

Express News

فیفا ورلڈ کپ: سینیگال نے عراق کو 5-0 سے شکست دے کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو