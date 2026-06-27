فیفا ورلڈکپ: بیلجیئم نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنالی

فیفا ورلڈکپ کے گروپ جی کے اہم مقابلے میں بیلجیئم نے نیوزی لینڈ کو یکطرفہ مقابلے کے بعد 1-5 سے شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کرلیا۔
وینکوور میں کھیلے گئے اس لازمی فتح والے میچ میں بیلجیئم نے آغاز سے ہی جارحانہ کھیل پیش کیا۔
پہلا گول 28ویں منٹ میں لیانڈرو ٹروسارڈ نے کیا۔ وقفے کے بعد بیلجیئم نے مزید دباؤ بڑھایا اور 50ویں منٹ میں ٹروسارڈ نے اپنا دوسرا گول اسکور کیا۔ اس کے بعد 66ویں منٹ میں کیون ڈی بروئن نے 20 گز کے فاصلے سے شاندار شاٹ لگا کر برتری 0-3 کر دی۔
نیوزی لینڈ کی جانب سے ایلیجا جسٹ نے ایک گول کرکے فرق کم کیا تاہم بیلجیئم نے فوری جواب دیتے ہوئے متبادل کھلاڑی رومیلو لوکاکو کے ذریعے چوتھا گول داغ دیا۔
انجری ٹائم میں الیکسس سیلیمیکرز نے پانچواں گول کرکے ٹیم کی بڑی فتح مکمل کی۔
دوسری جانب مصر اور ایران کا میچ برابر رہنے کے باعث بیلجیئم بہتر گول اوسط کی بنیاد پر گروپ جی میں سرفہرست رہا اور اب آخری 32 مرحلے میں تیسرے نمبر پر آنے والی کسی ٹیم کا سامنا کرے گا جبکہ نیوزی لینڈ صرف ایک پوائنٹ کے ساتھ ایونٹ سے باہر ہو گیا۔